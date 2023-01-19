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Названо лідерів аграрного експорту: які культури купують найбільше

Ірина Глотова
glavcom.ua
Названо лідерів аграрного експорту: які культури купують найбільше
Названо лідерів українського агроекспорту
фото:Dado Ruvic/Illustration

Україна активно займається аграрним експортом у поточному сезоні. Втім, по деяким культурам на початку січня спостерігається скорочення обсягу поставок

З початку року  Україна експортувала 2,3 млн т агропродукції. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, портами (морськими та річковими) відправлено 1,7 млн т, залізницею – 486 тис. т, автомобілем – 166 тис. т, поромом – 18 тис. т.

Найбільше було відвантажено кукурудзи – 1,1 млн т, пшениці – 437 тис. т, шротів та соєвих бобів  по 199 тис. т кожної культури.

У Мінгарополітики говорять про скорочення відвантажень соняшникової олії: якщо за 18 днів грудня  минулого року було відправлено  303 тис. т, то за 15 днів січня цей показник скоротився до 148 тис. т. Також спостерігається падіння  поставок насіння соняшнику: якщо у грудні за 18 днів продали 230 тис. т, то  за  перші два тижні січня лише 93 тис. т.Скоротились відвантаження ячменю, за перші два тижні поточного  року його відвантажили лише  72 тис. т‎онн.

Також  практично у чотири рази «просіли» поставки ріпаку за першу половину поточного місяця вони склали 44 тис. т.

Загальний обсяг агропродукції  у відстоках, який вже перетнув кордон України 15 днів січня, виглядає так:

48,29% – кукурудза;
18,76% – пшениця;
8,56% – шроти;
8,54% – боби;
6,36% – соняшникової олії;
4% – насіння соняшнику;
3,11% – ячмінь;
1,89% – ріпак;
0,47% – соєва олія.

Нагадаємо, в рамках чорноморської зернової ініціативи українські експортери уже відправили через вітчизняні порти 17,6 млн тонн зерна.  З українських портів у понеділок вийшли три судна з кукурудзою, пшеницею та соняшниковим шротом.

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Теги: Мінагрополітики пшениця Україна кордон

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