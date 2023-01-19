Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона (відео)
Росіяни обстріляли центр міста з реактивних систем залпового вогню
Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по центру Херсона. Під ворожий вогонь потрапив житловий квартал. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
«Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Завдяки оперативній роботі рятувальників загоряння – ліквідовано, снаряди – прибрано», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у будинках вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна.
«Дивом обійшлось без постраждалих серед мирних херсонців», – додав Янушевич.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні після скасування повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителі міста заявили про обстріл.
До слова, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.
Коментарі — 0