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Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона (відео)
У будинках вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна.
скрін з відео

Росіяни обстріляли центр міста з реактивних систем залпового вогню

Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по центру Херсона. Під ворожий вогонь потрапив житловий квартал. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Завдяки оперативній роботі рятувальників загоряння – ліквідовано, снаряди – прибрано», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у будинках вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна.

«Дивом обійшлось без постраждалих серед мирних херсонців», – додав Янушевич.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні після скасування повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителі міста заявили про обстріл.

До слова, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. 

Теги: окупанти обстріл боєприпаси Херсон

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