Українка назвала несподівані мінуси життя у Португалії

Новоприбулим не варто розраховувати на значну фінансову допомогу від держави, адже соціальні виплати доволі невеликі

Чимало українців обирають Португалію для переїзду, однак життя там має не лише переваги, а й низку недоліків. Про власний досвід проживання у цій країні розповіла українка Марина, яка вже тривалий час мешкає на півдні держави. Як інформує «Главком», своїми спостереженнями вона поділилася у соцмережах.

За словами жінки, Португалія приваблює м’яким кліматом, океаном та спокійним ритмом життя, але перед переїздом варто тверезо оцінити всі нюанси. Так, новоприбулим не варто розраховувати на значну фінансову допомогу від держави, адже соціальні виплати там доволі невеликі.

Марина також звернула увагу на ситуацію з працевлаштуванням. За її словами, до країни приїжджає багато українців, особливо в туристичний сезон, коли з’являється більше роботи. Але значна частина вакансій пов’язана саме з прибиранням, і альтернативи для людей без спеціальної кваліфікації часто обмежені.

Водночас жінка зазначає, що Португалія може стати гарним місцем для тих, хто має стабільний дохід або працює дистанційно. На її думку, люди з можливістю вести бізнес чи працювати онлайн можуть почуватися там значно комфортніше, адже в країні є чимало ніш, які ще не заповнені.

Українка живе у місті Лагос і зізнається, що інколи порівнює місцеві умови з українськими. За її словами, у рідному Ірпені вона бачила більше зручностей і сучасної інфраструктури. Жінка навіть зауважила, що могла б довго розповідати про речі, яких у Португалії бракує.

Однак вона визнає, що країна має й важливі переваги. Зокрема, там сприятлива атмосфера для відновлення психологічного стану – спокійне життя біля океану допомагає почуватись більш врівноважено.

Проте, як підсумувала блогерка, найбільш комфортно у Португалії живеться тим, хто має віддалену роботу. За її словами, якщо людина працює в IT-сфері – це чудовий варіант, але для інших можливості часто обмежуються фізичною роботою.

Раніше біженка з України, яка виїхала у 2026 році з чоловіком та сином до Австрії, розповіла про умови прийняття біженців в цій країні. Українка розповіла, як шукати житло та що варто знати перед переїздом до Австрії.

Також біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії. Українка на імʼя Влада виїхала до Іспанії, розчарувалася, повернулася в Україну, але згодом змушена була знову пакувати валізи. За словами українки, три роки тому вона буквально втікала звідти, попри чудовий клімат та атмосферу. На той момент вона не могла оцінити переваги закордонного життя, постійно порівнюючи його з українським.