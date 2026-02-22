Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик
фото: Андрій Садовий/Telegram

«Це ворожа спецоперація, мета якої – убити якомога більше правоохоронців», – зауважив Садовий

Станом на 18:30 у лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Хочу озвучити два факти, щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку. Перше. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч. Друге. Це не «бізнес-розбірки». Це ворожа спецоперація, мета якої – убити якомога більше правоохоронців», – зауважив Садовий.

Мер Львова також звернувся до Служби безпеки України.

«Прошу СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів», – зауважив він.

Нагадаємо, слідчі дії у справі про нічний вибух на вулиці Данилишина дали перші публічні результати. Правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило нові подробиці про особу затриманої.

Імовірною виконавицею виявилася громадянка України, мешканка Рівненської області. За попередньою версією МВС, жінка була завербована російськими спецслужбами.

Зловмисницю затримали у районному центрі Львівської області приблизно через 10 годин після вчинення злочину. Вона намагалася переховуватися, проте оперативники СБУ та поліції вирахували її маршрут за допомогою тих самих камер спостереження. Зараз із затриманою проводяться слідчі дії для виявлення її кураторів та можливих спільників.

Станом на обід неділі відомо про загиблу 23-річну поліцейську Вікторію Шпильку. Також відомо про 25 поранених, з них 20 госпіталізовано, 6 правоохоронців перебувають у тяжкому стані в реанімації.

До слова, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки». За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.

Читайте також:

Теги: вибух міністр бізнес розслідування жінка Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Самарській області атаковано Нефтегорський газопереробний завод
У Самарській області атаковано Нефтегорський газопереробний завод
Вчора, 03:57
На програми «Зроблено в Україні» цьогоріч передбачено фінансування близько 37 млрд грн
«Зроблено в Україні». Уряд виділив понад 5,6 млрд грн на підтримку бізнесу
16 лютого, 18:36
За п’ять років українські металурги сплатили $6 млрд податків
За п’ять років українські металурги сплатили $6 млрд податків
12 лютого, 13:43
Брянську область атакували безпілотники: виникли проблеми зі світлом
Брянську область атакували безпілотники: виникли проблеми зі світлом
12 лютого, 00:27
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
11 лютого, 05:55
У 2026 році бізнес входить у нову фазу використання ШІ
Понад 80% ШІ-проєктів не дають ефекту через хаос у бізнесі – директор центру інновацій Metinvest Digital
10 лютого, 11:22
Станом на січень 2026 року в Україні функціонують девʼять магазинів H&M
H&M запустив онлайн-магазин в Україні
4 лютого, 16:28
Виробник мін «Техавіаком» заявив про загрозу знищення підприємства
Виробник мін «Техавіаком» заявив про загрозу знищення підприємства
28 сiчня, 11:58
Вибухові роботи триватимуть на території Шамраївського родовища гранітів
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
28 сiчня, 09:46

Події в Україні

Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Штурмовики ЗСУ провели контратаку на півдні України: подробиці
Штурмовики ЗСУ провели контратаку на півдні України: подробиці
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії
Сирський розповів, як вдалося зірвати масштабний наступ Росії
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів

Новини

Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Сьогодні, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Сьогодні, 18:22
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua