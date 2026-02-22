Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ

«Це ворожа спецоперація, мета якої – убити якомога більше правоохоронців», – зауважив Садовий

Станом на 18:30 у лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Хочу озвучити два факти, щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку. Перше. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч. Друге. Це не «бізнес-розбірки». Це ворожа спецоперація, мета якої – убити якомога більше правоохоронців», – зауважив Садовий.

Мер Львова також звернувся до Служби безпеки України.

«Прошу СБУ врахувати думки всіх коментаторів. Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів», – зауважив він.

Нагадаємо, слідчі дії у справі про нічний вибух на вулиці Данилишина дали перші публічні результати. Правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило нові подробиці про особу затриманої.

Імовірною виконавицею виявилася громадянка України, мешканка Рівненської області. За попередньою версією МВС, жінка була завербована російськими спецслужбами.

Зловмисницю затримали у районному центрі Львівської області приблизно через 10 годин після вчинення злочину. Вона намагалася переховуватися, проте оперативники СБУ та поліції вирахували її маршрут за допомогою тих самих камер спостереження. Зараз із затриманою проводяться слідчі дії для виявлення її кураторів та можливих спільників.

Станом на обід неділі відомо про загиблу 23-річну поліцейську Вікторію Шпильку. Також відомо про 25 поранених, з них 20 госпіталізовано, 6 правоохоронців перебувають у тяжкому стані в реанімації.

До слова, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки». За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.