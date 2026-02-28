Головна Київ Новини
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Будь-який культурний об'єкт є магнітом, який притягує до себе бізнес, тож Лаврі потрібно буде ефективно використати це після війни
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Максим Остапенко: «Україна стала легендою і треба цю легенду розкрити»

Після завершення війни в Україні Києво-Печерська лавра, як популярний туристичний об'єкт, потребуватиме трансформації. Одним із варіантів може стати підхід, що його використовує Британський музей, вхід у який є безплатним для відвідувачів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив гендиректор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

За нинішніх умов Лавра практично не може повноцінно сама себе забезпечувати. «Держава взяла на себе повністю зобов'язання підтримувати об'єкти культурної спадщини за рахунок бюджету, цільового фінансування. Витрати на це дуже значні, і жодна туристична діяльність у нинішніх умовах не зможе їх покрити», – запевнив Остапенко.

Водночас він нагадав, що будь-який культурний об'єкт є магнітом, який притягує до себе бізнес, тож Лаврі потрібно буде ефективно використати це після війни.

«Наприклад, не секрет, що вхід у мегавідвідуваний Британський музей є безкоштовним. Але за рахунок чого він існує? За рахунок державної підтримки, що береться з податків, які сплачують численні туристичні фірми, для яких цей музей відіграє ключову роль. Тобто якби Британський музей продавав квитки, то він би заробляв набагато менше, ніж та допомога від держави, отримана в результаті надзвичайного туристичного потоку. Залучена і вся інфраструктура навколо: кафе, ресторани, сувенірні лавки тощо. Це величезний сегмент бізнесу», – наголосив гендиректор.

За його словами, аналогічна схема може бути ефективною і в Києво-Печерській лаврі після війни, коли Україна стане дуже популярною країною серед туристів. Утім, потрібно розглядати різні підходи. Остапенко наголосив, що розвиток туризму – одна з важливих задач для держави, але в умовах мирного часу.

«Багато іноземців, з якими я спілкуюся, кажуть: «Ми хочемо після війни приїхати в Україну». Тобто Україна стала легендою і треба цю легенду розкрити. Для цього маємо шукати методи трансформації заповідника в сучасному світі.

Нагадаємо, до складу громади УПЦ МП, яка досі перебуває на території Києво-Печерської лаври, входять 140 осіб – це і монахи, і послушники, і технічний персонал. Проте далеко не всі з них проживають тут постійно.

Також Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» готує договір із Православною церквою України про перебування на території святині представників ПЦУ на постійній основі.

Теги: Максим Остапенко лавра інфраструктура Україна фінансування держава музей бізнес

Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
