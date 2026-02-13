Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників

12 лютого інспектори внесли 261 припис за несвоєчасне очищення дахів і прилеглих територій

Через підвищення температури повітря у столиці зростає ризик падіння бурульок і снігу з дахів будівель. Такі утворення становлять небезпеку для пішоходів і транспорту, тому їх своєчасне видалення є обов’язком балансоутримувачів. На цьому наголосили в Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує Главком.

Зазначається, що інспекція з благоустрою щоденно проводить планові перевірки стану утримання територій. Особливу увагу приділяють очищенню дахів і козирків від бурульок та убезпеченню пішохідних зон у місцях можливого сходження льоду.

Під час перевірок інспектори контролюють:

своєчасне видалення бурульок із дахів і козирків;

очищення прилеглих територій від снігу та ожеледиці;

обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

огородження небезпечних ділянок;

вивезення снігу та льоду.

Зокмема, повідомляється, що 12 лютого інспектори внесли 261 припис за несвоєчасне очищення дахів і прилеглих територій. Також склали 30 адмінпротоколів щодо балансоутримувачів і власників об’єктів, які не виконали вимоги приписів у встановлений строк.

У Департаменті зазначають, що наявність бурульок на будівлях свідчить про неналежне утримання об’єктів. У таких випадках відповідальні особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за створення небезпечних умов.

Крім того, інспектори вручили 155 балансоутримувачам пам’ятки із переліком обов’язків щодо зимового утримання територій та інформацією про розміри штрафів. Відповідно до законодавства, штраф для громадян становить від 340 до 1 360 грн, для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1 700 грн. У Департаменті закликають своєчасно очищувати дахи та прилеглі території й не допускати утворення небезпечних бурульок у період потепління.

Нагадаємо, згідно з правилами благоустрою міста Києва, обов’язок прибирання снігу покладається на всіх балансоутримувачів – підприємства, організації та установи незалежно від форми власності. Бізнесмен Гарік Корогодський відреагував на указ КМДА. Він заявив, що не розуміє логіки ухвалення наказів, які фактично ніхто не виконує, зауваживши, що його бізнес самостійно прибирає сніг, тоді як не всі мають таку можливість.