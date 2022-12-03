Кличко повідомив, які аптеки працюватимуть у випадку блекауту

Також у столиці працюватимуть комунальні ветлікарні та Служба обліку та реєстрації тварин

Аптеки КП «Фармація» забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Працюватимуть і частина аптек приватних мереж. Інформацію будемо оперативно оновлювати», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у столиці працюватимуть комунальні ветлікарні та Служба обліку та реєстрації тварин.

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«Не залишаться без допомоги і ваші домашні улюбленці. Лікувального-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», – додав міський голова.

Адреси аптек, які працюватимуть у блекаут, можна переглянути тут, а ветклінік тут.

Раніше повідомлялося, що у випадку повного блекауту в столиці, проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним. Рух метро буде зупинений, а станції будуть використовувати як укриття.

Крім того, блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів.

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Також у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.