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Де киянам брати воду у випадку блекауту: роз’яснення КМДА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Де киянам брати воду у випадку блекауту: роз’яснення КМДА
Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів
фото ілюстративне

Воду можна буде взяти у магазинах, бюветах та пунктах обігріву

У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства «Київводфонд» та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Зазначається, що місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.

«У випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду», – зазначають в КМДА.

Адреси бюветів можна переглянути тут.

Раніше Кличко розповів, за яких умов пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово.

Також відомо, які аптеки працюватимуть у випадку блекауту.

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Теги: Україна окупанти росія війна Київ блекаут вода

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