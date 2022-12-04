Де киянам брати воду у випадку блекауту: роз’яснення КМДА

Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів

Воду можна буде взяти у магазинах, бюветах та пунктах обігріву

У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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«Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства «Київводфонд» та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Зазначається, що місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.

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«У випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду», – зазначають в КМДА.

Адреси бюветів можна переглянути тут.

Раніше Кличко розповів, за яких умов пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово.

Також відомо, які аптеки працюватимуть у випадку блекауту.