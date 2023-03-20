Німецький автомобільний гігант прагне продати активи у Росії

Німецький автогігант шукає для свого заводу в РФ «інвестора, який заслуговує довіри»

Німецький автоконцерн Volkswagen оголосив роботу над заявкою на продаж російських активів. Про це з посиланням на лист компанії пишуть росЗМІ.

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Виробник просить у російські держоргани схвалення операції з часткою Volkswagen Group Rus. Volkswagen у Росії належить завод у Калузі, де працюють близько чотирьох тисяч осіб. Виробник шукає для нього «заслуговуючого довіри інвестора».

Раніше арбітражний суд Нижегородської області заарештував усі активи автоконцерну у Росії. Приводом стало звернення групи ГАЗ 14 березня, яка вимагає з Volkswagen 15,6 мільярди рублів збитків за розірвання угоди про контрактне складання у Нижньому Новгороді.

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Тепер німецькій компанії заборонено будь-які реєстраційні дії з російською «дочкою». Тим не менш, вона сподівається, що цей позов не затримає угоду.

Нагадаємо, Volkswagen призупинив постачання в Росію та виробництво на своєму заводі у березні 2022 року. На підприємстві в Калузі вироблялися моделі Volkswagen Tiguan та Polo, а також Skoda Rapid. Потужність підприємства оцінювалася у 225 тисяч машин на рік. Можливим покупцем активів німецького концерну можуть стати інвестиційна компанія АФК «Система» та великий дилерський холдинг «Авілон».

Ще влітку минулого року Volkswagen запропонував своїм співробітникам у Нижньому Новгороді добровільно звільнитися, отримавши до шести окладів компенсації. Це перша відома програма «добровільного скорочення» від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.