Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укренерго» не отримує достатньо коштів, бо НКРЕКП затвердило дефіцитний тариф на передачу – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Укренерго» не отримує достатньо коштів, бо НКРЕКП затвердило дефіцитний тариф на передачу – експерт
Прокіп: Фінансові проблеми «Укренерго» зумовлюють борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел

Прокіп: Регулятор підвищив тариф значно менше, аніж просила та обґрунтовувала «Укренерго»

Компанія «Укренерго» в І кварталі поточного року недоотримує кошти на свою діяльність та виконання зобов’язань через те, що в кінці 2022 року Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг затвердила занижений тариф на передачу електроенергії для компанії, заявляє Андріан Прокіп, експерт із енергетики Українського інституту майбутнього в Києві.

«Наскільки справедливо, що нещодавно затверджений НКРЕКП тариф на передачу електроенергії для державної НЕК «Укренерго» вочевидь є недостатнім для покриття витрат?», – пише Прокіп.

За його словами, Регулятор підвищив тариф значно менше, аніж просила та обґрунтовувала «Укренерго», яка теж зіткнулась із скороченнями обсягів передачі електроенергії, а отже, і тарифної виручки при значно вищих витратах. 

«Фінансові проблеми «Укренерго» зумовлюють борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). А в умовах, коли Україна втратила доступ до Запорізької АЕС, три чверті потужностей ТЕС і третину ТЕЦ, саме ВДЕ відіграють важливу роль в енергозабезпеченні», – підкреслив Прокіп.

Він також нагадав, що починаючи із 13 лютого сонячна погода сприяла зростанню виробництва на сонячних електростанціях, що посприяло значному скороченню відключень електропостачання.

На думку експертів та інвесторів, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки Міненерго, Комітет з питань енергетики у Раді та НКРЕКП доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

За даними ДП «Гарантований покупець», станом на лютий 2022 року заборгованість «Укренерго» щодо послуги зі збільшення зеленої енергетики складає понад 13 млрд грн.

Теги: НКРЕКП Міненерго Укренерго альтернативна енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зелена енергетика – майбутнє людства
Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»
20 лютого, 15:01
Держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році
НКРЕКП має прибрати дискримінаційні правила щодо небалансів для галузі ВДЕ – інвестори
23 лютого, 19:29
«Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику»
Зелені інвестори очікують від НКРЕКП відшкодування завданих їм збитків
18 лютого, 11:25

Бізнес

Майже половина українського бізнесу страждає від податкового свавілля – ЗМІ
Майже половина українського бізнесу страждає від податкового свавілля – ЗМІ
«Укренерго» не отримує достатньо коштів, бо НКРЕКП затвердило дефіцитний тариф на передачу – експерт
«Укренерго» не отримує достатньо коштів, бо НКРЕКП затвердило дефіцитний тариф на передачу – експерт
На фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль
На фоні нових санкцій у Росії рекордно обвалився рубль
За рік війни Метінвест направив на допомогу українцям та ЗСУ понад 3,1 млрд грн
За рік війни Метінвест направив на допомогу українцям та ЗСУ понад 3,1 млрд грн
НКРЕКП має прибрати дискримінаційні правила щодо небалансів для галузі ВДЕ – інвестори
НКРЕКП має прибрати дискримінаційні правила щодо небалансів для галузі ВДЕ – інвестори
Компанія Philip Morris розповіла про складнощі виходу з російського ринку
Компанія Philip Morris розповіла про складнощі виходу з російського ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8825
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5965
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту