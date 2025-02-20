«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою

Клієнти компанії повідомляли про проблеми з відправленням та отриманням посилок

Усі системи та сервіси «Нової пошти» працюють

Сьогодні, 20 лютого, стався масштабний збій у роботі «Нової пошти». На цей час проблеми було усунено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Раніше користувачі повідомляли про проблеми з відправленням, прийманням поштових відправлень, а також з робою мобільного застосунку. Згодом пресслужба підтвердила труднощі в роботі та заявила, що фахівці вже працюють над усуненням проблем.

Компанія підтвердила труднощі в роботі фото з соцмереж

Станом на 18:16 компанія повідомила, що всі системи та сервіси «Нової пошти» працюють.

«Вибачте за незручності та дякуємо за розуміння. Чекаємо вас у наших відділеннях та біля поштоматів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові зможуть надсилати та отримувати відправлення до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти» лише за 1 грн. Опція доступна завдяки програмі «Плюси».

До слова, кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою». Пресслужба компанії відреагувала на ці повідомлення, нагадавши правила кібербезпеки.