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Ціна на золото впритул наблизилась до психологічного максимуму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціна на золото впритул наблизилась до психологічного максимуму
Інвестиції у золото як ніколи актуальні
фото із відкритих джерел

Ціни на золото сягнули майже $3 тис., що вважається психологічним максимумом

На торгах біржі Comex вартість квітневих ф'ючерсів на постачання золота перевищила чергову історичну позначку $2950 за тройську унцію. У моменті контракти подорожчали до $2968, зупинившись поряд із психологічною позначкою $3 тис.

На думку експертів, це пов'язано із запровадженням США мит на сталь та алюміній та ризиком розширення торгових воєн на планеті. Інвестори знову шукають безпечніші активи ще й через ситуацію в  Секторі Гази та війну Україні.

До 10-ї ранку за київським часом ціна на золото трохи знизилися і коливалися в районі $2935-2940 за унцію з постачанням у квітні. Нагадаємо, наприкінці січня – на початку лютого золото перевищувало історичні максимуми двічі за один тиждень і вперше пробило позначку $2900 за унцію.

Раніше стало відомо, що золото піднялося до нового рекордного максимуму, оскільки занепокоєння через торгівельну війну стимулювало попит на захист активів. 

До слова, тисячі золотих злитків було вилучено зі сховищ Банку Англії з кінця минулого року. За останні місяці зі сховищ було вилучено близько 8000 злитків, що становить близько 2% загального запасу. 

Нагадаємо, стрімке зростання попиту на золото в Сполучених Штатах Америки створило значний дефіцит цього дорогоцінного металу на лондонському ринку. Інвестори активно скуповують золото через побоювання щодо можливих торговельних мит у США, що призвело до нестачі металу в Лондоні. 

 

Теги: Європа Лондон інвестиції США золото бізнес економіка

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