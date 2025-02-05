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Злиття автогігантів Honda і Nissan опинилося під питанням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Злиття автогігантів Honda і Nissan опинилося під питанням
Угода зі злиття Honda і Nissan зупинилась
фото із відкритих джерел

Два автогіганти не можуть домовитись про умови злиття 

Японські автовиробники Honda Motor та Nissan Motor можуть припинити переговори про інтеграцію бізнесу. Про це пише газета Asahi Shimbun із посиланням на заяви кількох джерел.

За їх словами, Honda звернулася до Nissan із пропозицією зробити компанію дочірньою. Однак Nissan рішуче виступила проти цього. Раніше планувалося, що обидва автовиробники будуть «дочками» однієї холдингової компанії.

Очікується, що ради директорів Honda та Nissan зустрінуться у середу, щоб обговорити можливе припинення переговорів.

План Honda щодо Nissan 

Японський автоконцерн Honda Motor дійсно активно пропонує іншому великому місцевому автовиробнику Nissan Motor стати своєю дочірньою компанією. Про це повідомило агентство Kyodo.

Примітно, що початковий план, офіційно озвучений у грудні 2024 року, передбачав інтеграцію бізнесу двох корпорацій шляхом створення спільної холдингової компанії. Наразі невідомо, як Nissan планує відповісти на пропозицію Honda.

Очікуваний альянс двох великих японських концернів розглядається місцевими аналітиками як відповідь на зростаючу конкуренцію з китайськими автовиробниками у сфері збуту електромобілів. У разі злиття у світовому автопромі з'явиться третя за величиною у світі корпорація, яка поступається лише японській Toyota та німецькій Volkswagen. Такий крок, вважають експерти, дозволить залучити інвестиції для активнішої конкуренції з американською Tesla та китайською BYD, які лідирують на світовому ринку електромобілів.

Нагадаємо, компанії підписали угоду про наміри щодо інтеграції бізнесу наприкінці грудня. У разі їхнього об'єднання може бути створений третій за обсягами продажів на світовому ринку автовиробник. Ціна акцій Nissan впала на 4,9%, тоді як Honda злетіла більш ніж на 11% під час торгів у середу, 5 січня 2025 року.

Теги: автопром інвестиції бізнес автомобіль Nissan Honda

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