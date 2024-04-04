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«Нова пошта» скасувала оплату за одну зі своїх послуг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нова пошта» скасувала оплату за одну зі своїх послуг
«Нова пошта» скасує оплату за переадресацію посилок, які ще перебувають у дорозі
фото з відкритих джерел

Замовити послугу переадресацію посилки можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті

Поштовий оператор «Нова пошта» оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті. 

Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:

  • обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;
  • обрати послугу «Переадресація»;
  • заповнити дані щодо нового місця доставки;
  • натиснути «Змінити місце доставки».

«Зверніть увагу, якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, – то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення», – пояснили в компанії.

Нагадаємо, група компаній «Нова пошта» змінює назву і тепер буде називатись група Nova. Зокрема, «Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» відкриє ще 18 нових відділень за кордоном. Два з них мали бути відкриті до кінця 2023 року, а інші – у 2024-му. 

Теги: Нова пошта послуги пошта тарифи

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