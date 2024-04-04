«Нова пошта» скасувала оплату за одну зі своїх послуг

«Нова пошта» скасує оплату за переадресацію посилок, які ще перебувають у дорозі

Замовити послугу переадресацію посилки можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті

Поштовий оператор «Нова пошта» оголосив про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі: послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.

Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку, потрібно:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу «Переадресація»;

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути «Змінити місце доставки».

«Зверніть увагу, якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, – то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення», – пояснили в компанії.

Нагадаємо, група компаній «Нова пошта» змінює назву і тепер буде називатись група Nova. Зокрема, «Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» відкриє ще 18 нових відділень за кордоном. Два з них мали бути відкриті до кінця 2023 року, а інші – у 2024-му.