Ціна на нафту Brent зросла до максимуму з 2022 року

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Ціна на нафту Brent зросла до максимуму з 2022 року
Ціни на нафту марки Brent зросли на 8%
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Ринок відреагував на заяви Дональда Трампа щодо блокади Ірану

Ціни на нафту марки Brent зросли на 8% і перевищили 120 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з червня 2022 року. Як повідомляє Anadolu Agency, зростання відбулося після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон зберігатиме морську блокаду Ірану, доки Тегеран не погодиться на ядерну угоду, пише «Главком».

Як зазначає агентство, на ринок також вплинули інші фактори, зокрема рішення Об’єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК та ОПЕК+, а також скорочення запасів нафти у США та зростання експорту.

Раніше повідомлялось, морську блокаду Ірану буде знято лише за умови, якщо Вашингтон і Тегеран дійдуть згоди у питанні іранської ядерної програми.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

