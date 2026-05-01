Борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн – голова Асоціації сонячної енергетики

Зростання боргів на балансуючому ринку погіршується і наближається до критичної точки – АСЕУ

Ситуація з боргами на балансуючому ринку електроенергії продовжує погіршуватися і вже наближається до критичної межі. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

За його словами, сукупна заборгованість учасників ринку перед НЕК «Укренерго» станом на початок 2026 року досягла десятків мільярдів гривень і продовжує швидко зростати.

«Сукупна заборгованість учасників ринку перед НЕК «Укренерго» сягнула критичних 42 мільярдів гривень», – зазначив Соколовський.

Він уточнив, що паралельно зростає і зустрічний борг оператора системи передачі перед генерацією, який вже перевищив 30 млрд грн. Такий фінансовий дисбаланс, за словами експерта, формує системний тиск на весь ринок.

Темпи накопичення заборгованості залишаються високими – близько 1 млрд грн щомісяця, що створює ризик подальшого поглиблення кризи вже найближчим часом.

«Борги зростають приблизно на 1 мільярд гривень щомісяця і можуть досягти 50 мільярдів гривень вже за декілька місяців», – наголосив він.

На думку Соколовського, без термінових і системних рішень на рівні держави боргова криза на балансуючому ринку і надалі загрожуватиме фінансовій стабільності енергосектору та стримуватиме його розвиток.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед «Укренерго» вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.

