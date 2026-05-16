Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва

Надія Карбунар
glavcom.ua

Mercedes, як і інші західні виробники, стикається з падінням прибутку і зростанням конкуренції з боку китайських автовиробників
Голова Mercedes-Benz Ола Келленіус заявив, що концерн може розпочати військове виробництво на тлі зростання оборонних витрат у Європі. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю The Wall Street Journal.

«Світ став більш непередбачуваним, і Європі необхідно підвищити свій оборонний потенціал. Якщо ми матимемо можливість зіграти в цьому позитивну роль, ми будемо готові це зробити», – сказав Келленіус.

За його словами, оборонний напрямок залишається невеликою частиною бізнесу компанії, але може стати «зростаючою нішою». Mercedes вже випускає важкі вантажівки, які використовуються у військових цілях, а також військові версії позашляховиків G-класу.

Раніше про готовність виробляти військову техніку заявляв і голова Volkswagen Олівер Блюм. За даними ЗМІ, Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems щодо випуску компонентів системи ПРО «Залізний купол» на заводі в Оснабрюку.

Financial Times також повідомляє, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте готує зустріч із найбільшими європейськими оборонними компаніями для обговорення нарощування виробництва озброєнь і зниження залежності від китайських і тайванських компонентів.

Mercedes, як і інші західні виробники, стикається з падінням прибутку і зростанням конкуренції з боку китайських автовиробників. 2025 року прибуток концерну скоротився майже вдвічі.

Раніше повідомлялося, що квітень 2026 року став найпродуктивнішим місяцем для імпортерів вживаних авто з початку року – зареєстровано 19 323 автомобілі. Проте порівняно з квітнем 2025-го ринок просів на 9,1%. 

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року загалом зареєстровано 50,1 тис. вживаних імпортних авто. Ринок вживаних машин залишається значно більшим за новий: частка нових авто впала до 7% від усіх реєстрацій – проти 50% у 2008 році.

