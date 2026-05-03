Коли знизяться ціни на нафту: міністр фінансів США зробив прогноз

Надія Карбунар
Американський чиновник вважає, що найближчим часом на ринок знову надходитиме нафта, яка застрягла на Близькому Сході

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що ціни на нафту почнуть знижуватися через три місяці. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі Fox News.

За словами Бессента, найближчим часом світові ціни на нафту почнуть зниження, чому сприятиме вихід Об’єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК. Після цього ОАЕ, ймовірно, суттєво збільшить обсяги видобутку.

Крім того, Бессент припустив, що найближчим часом на ринок знову надходитиме нафта, яка застрягла на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки.

«Сотні нафтових танкерів чекають у затоці можливості вийти. США блокують лише іранські судна, і я не здивуюсь, якщо ми побачимо, як все більше цих кораблів виходять у море», – наголосив він.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у межах стратегічної переорієнтації на тлі війни з Іраном.

Країни ОПЕК+ планують продовжити стратегію поступового нарощування видобутку нафти. Попри тривалу напруженість у Перській затоці та вихід ОАЕ з альянсу, ключові гравці ринку сигналізують про готовність стабілізувати пропозицію, щойно відновиться безпечне судноплавство.

