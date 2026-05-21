Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Що буде з цінами на нафту? Bloomberg дав прогноз на наступний рік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Що буде з цінами на нафту? Bloomberg дав прогноз на наступний рік
Ринок готується до нафти по $100 за барель
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Аналітики вважають, що геополітичні ризики ще довго впливатимуть на світовий нафтовий ринок

Учасники світового нафтового ринку очікують, що протягом наступного року ціна на нафту Brent може триматися близько 100 доларів за барель. Про це свідчить опитування Bloomberg Intelligence, пише «Главком».

Більшість респондентів прогнозують, що середня ціна Brent у найближчі 12 місяців становитиме від 81 до 100 доларів за барель. Аналітики пов’язують це насамперед із війною між США та Іраном, а також із перебоями у поставках нафти через Ормузьку протоку.

Майже дві третини опитаних вважають, що через геополітичну напругу нафта ще кілька років матиме додатковий ризик у розмірі 5-15 доларів за барель. Водночас більшість експертів не очікують різкого і тривалого стрибка цін вище цього рівня.

Зазначається, що ринок сприймає нинішні ризики як серйозні, але не як повне перезавантаження світового нафтового ринку.

Що може стримати подорожчання

Учасники ринку вважають, що головним фактором стабілізації стане зниження попиту через високі ціни.

Також серед можливих механізмів називають:

  • перенаправлення світових поставок;
  • рішення ОПЕК+;
  • використання стратегічних резервів.

За даними Bloomberg, більшість опитаних очікують, що перебої з поставками становитимуть від 3 до 7 млн барелів на добу.

Ормузька протока залишається головним ризиком

Через війну на Близькому Сході значно ускладнився рух танкерів через Ормузьку протоку, який є одним із ключових маршрутів для світового нафтового ринку. Майже половина учасників опитування вважає, що протягом року потоки через протоку залишатимуться на рівні 51-75% від нормальних обсягів.

При цьому у США очікують помірного зростання видобутку сланцевої нафти, але більшість експертів не вірять, що цього вистачить для повного балансу ринку.

Нагадаємо, за даними The Economist, глобальна нафтова криза, спричинена блокуванням Ормузької протоки, може перейти у значно гострішу фазу вже за кілька тижнів. Видимий спокій на ринках оманливий: резерви стрімко вичерпуються, а заборона американського експорту здатна моментально обвалити світову систему постачання. 

Читайте також:

Теги: нафта ринок криза ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму на заправках уже фіксують відсутність окремих видів пального
У Рязані та Криму різко зник бензин після атак на НПЗ
Сьогодні, 15:51
Окремий ризик – можливе рішення Трампа заборонити американський нафтовий експорт
The Economist: ціни на нафту можуть злетіти за кілька тижнів
16 травня, 23:53
На думку індійського урядовця, для економії доцільно застосувати заходи, що використовувалися під час пандемії Covid-19
Премʼєр Індії закликав громадян скоротити поїздки для економії пального
11 травня, 07:02
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
Велика Британія та Франція проведуть зустріч щодо місії з супроводу суден через Ормузьку протоку
11 травня, 02:31
Попри подорожчання, морква все ще дешевша, ніж торік
В Україні стрімко дорожчає морква: що впливає на ціни
8 травня, 04:47
Нафтове забруднення рухається у бік Геленджика
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику
3 травня, 11:20
Більшість господарств уже розпродали всі наявні запаси цибулі, а ті, хто має якісний товар, розраховують на подальше зростання цін
Ціни на цибулю в Україні різко зросли: запаси виснажилися
30 квiтня, 13:52
Глава «Метінвесту»: CBAM – один із найбільших викликів у взаєминах України з ЄС
Глава «Метінвесту»: назвав один із найбільших викликів у взаєминах України з ЄС
24 квiтня, 16:46
Найбільше на собівартість квітів вплинули енергія, газ та доставка
Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини
23 квiтня, 15:43

Економіка

Що буде з цінами на нафту? Bloomberg дав прогноз на наступний рік
Що буде з цінами на нафту? Bloomberg дав прогноз на наступний рік
У Рязані та Криму різко зник бензин після атак на НПЗ
У Рязані та Криму різко зник бензин після атак на НПЗ
«Економіка майбутнього». Чого треба повчитися Україні у Туреччини, а чого варто уникати
«Економіка майбутнього». Чого треба повчитися Україні у Туреччини, а чого варто уникати
Сизранський НПЗ під ударом: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)
Сизранський НПЗ під ударом: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)
Росія оголосила економічну війну Вірменії
Росія оголосила економічну війну Вірменії
Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА
Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua