Що буде з цінами на нафту? Bloomberg дав прогноз на наступний рік

Ринок готується до нафти по $100 за барель

Аналітики вважають, що геополітичні ризики ще довго впливатимуть на світовий нафтовий ринок

Учасники світового нафтового ринку очікують, що протягом наступного року ціна на нафту Brent може триматися близько 100 доларів за барель. Про це свідчить опитування Bloomberg Intelligence, пише «Главком».

Більшість респондентів прогнозують, що середня ціна Brent у найближчі 12 місяців становитиме від 81 до 100 доларів за барель. Аналітики пов’язують це насамперед із війною між США та Іраном, а також із перебоями у поставках нафти через Ормузьку протоку.

Майже дві третини опитаних вважають, що через геополітичну напругу нафта ще кілька років матиме додатковий ризик у розмірі 5-15 доларів за барель. Водночас більшість експертів не очікують різкого і тривалого стрибка цін вище цього рівня.

Зазначається, що ринок сприймає нинішні ризики як серйозні, але не як повне перезавантаження світового нафтового ринку.

Що може стримати подорожчання

Учасники ринку вважають, що головним фактором стабілізації стане зниження попиту через високі ціни.

Також серед можливих механізмів називають:

перенаправлення світових поставок;

рішення ОПЕК+;

використання стратегічних резервів.

За даними Bloomberg, більшість опитаних очікують, що перебої з поставками становитимуть від 3 до 7 млн барелів на добу.

Ормузька протока залишається головним ризиком

Через війну на Близькому Сході значно ускладнився рух танкерів через Ормузьку протоку, який є одним із ключових маршрутів для світового нафтового ринку. Майже половина учасників опитування вважає, що протягом року потоки через протоку залишатимуться на рівні 51-75% від нормальних обсягів.

При цьому у США очікують помірного зростання видобутку сланцевої нафти, але більшість експертів не вірять, що цього вистачить для повного балансу ринку.

Нагадаємо, за даними The Economist, глобальна нафтова криза, спричинена блокуванням Ормузької протоки, може перейти у значно гострішу фазу вже за кілька тижнів. Видимий спокій на ринках оманливий: резерви стрімко вичерпуються, а заборона американського експорту здатна моментально обвалити світову систему постачання.