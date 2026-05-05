Нові авто стали нішевим товаром: частка впала у сім разів за 15 років

Вікторія Літвінова
Український ринок фактично перетворився на майданчик для перепродажу й імпорту вживаного транспорту
Фото ілюстративне

Аналітики: імпорт вживаних авто сягнув $6 млрд на рік, а тіньові схеми обходять митницю

Частка нових автомобілів на українському ринку за останні 15 років скоротилася з 61,5% до 7,14% – ринок фактично перетворився на майданчик для перепродажу й імпорту вживаного транспорту. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на аналітичну роботу ISET-UA «Ринок автомобілів в Україні: структура, тіньовий сегмент та фіскальні ризики», дані якої були представлені на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки. 

Від рекорду до ніші

2008 рік залишається абсолютним піком українського авторинку: тоді громадяни придбали 623,2 тисячі нових автомобілів, а загальний обсяг ринку сягнув близько 1,01 млн машин. Нові авто становили тоді 61,5% усіх продажів.

У 2025 році загальний ринок формально навіть перевищив той показник – 1,25 млн автомобілів. Але структура стала принципово іншою: з них лише 79,5 тисячі – нові, решта – перепродажі та імпорт вживаних машин. Внутрішні перепродажі склали 895,6 тисячі, імпорт уживаних – 278,6 тисячі автомобілів. Частка нових машин упала до 7,14%. 

Мільярди на імпорті – і мільярди в тіні

За даними дослідження, лише у 2025 році Україна ввезла майже 445 тисяч автомобілів – на 17% більше, ніж роком раніше. Понад 70% із них – вживані, із середнім віком дев'ять років. У грошовому вимірі імпорт автомобілів оцінюється приблизно в $6 млрд – це близько 7% усього українського імпорту. Митні надходження від нього сягнули 70 млрд гривень, тобто майже десятої частини всіх доходів митниці.

Водночас аналітики зафіксували поширення тіньових схем. Серед них – підроблені сертифікати EUR.1 (що дозволяють ввозити авто за пільговими ставками як товари з певних країн) та заниження митної вартості в десятки разів. Ці схеми підривають як чесну конкуренцію на ринку нових автомобілів, так і надходження до держбюджету. 

Чому нових авто купують так мало

Автори дослідження вказують, що трансформація ринку відбулася під впливом кількох хвиль криз – фінансової 2008–2009 років, анексії Криму та бойових дій на Донбасі з 2014 року, а також повномасштабного вторгнення Росії з лютого 2022-го. Кожна з них суттєво знижувала купівельну спроможність населення та підштовхувала попит у бік доступнішого вживаного сегмента.

Додатковим чинником стала лібералізація імпорту «євроблях» після 2016 року та розмитнення за нульовою ставкою у 2022–2023 роках, що відкрило масовий потік іноземних вживаних авто. Сьогодні нові машини – переважно вибір корпоративних покупців або тих, хто купує електрокари: у 2025 році китайські бренди вперше захопили понад половину ринку нових авто, насамперед завдяки електромобілям.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року Україна посіла лише 22-ге місце серед країн Європи за обсягом продажів нових автомобілів – тоді як у 2008-му країна входила до сімки найбільших авторинків континенту.

До слова, тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань економічної безпеки вивчає проблеми авторинку в контексті ширшої теми фіскальних ризиків і тіньових схем в імпорті. 

Нові авто стали нішевим товаром: частка впала у сім разів за 15 років
Категорії водійських прав можуть змінити: зареєстровано законопроєкт
Скрутити пробіг більше не вдасться: Європейський союз готує заборону
Honda згортає продажі свого єдиного електромобіля в Європі
Уряд спростив технічний контроль для міжнародних перевізників
В одній із країн ЄС визнали українські водійські права
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
