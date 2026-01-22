ПДВ для ФОПів. Тимошенко повідомила гарну новину для малого бізнесу

Тимошенко: Влада відступила від своєї безглуздої ідеї – запровадити ПДВ для ФОПів

Організований спротив допоміг переконати керівництво держави не запроваджувати 20% ПДВ для ФОПів. У цьому переконана лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Наша згуртованість, рішучість і готовність діяти змусили владу відмовитися від вбивчого для економіки плану», – написала вона на своїй сторінці у Фейсбук.

За її словами, влада вдалась до спекуляцій, коли запевняла, що залишити спрощену систему оподаткування для малого підприємництва неможливо. Адже під тиском організованого протесту, як зауважила Юлія Тимошенко, керівництву держави довелося піти на поступки та врахувати думку ФОПів.

Лідерка «Батьківщини» з самого початку різко критикувала ідею влади обкласти новими податками малих підприємців.

«Малі бізнеси – це основа держави, це запорука нашого розвитку та гарантія стабільності економіки», – переконувала Юлія Тимошенко.

Щоб захистити малих підприємців від ПДВ, її команда подала до Верховної Ради законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення податків для ФОПів і забороняє вводити нові побори.

Нагадаємо, для лідерки «Батьківщини» захист малого бізнесу було принциповим питанням, адже саме її команда свого часу запроваджувала спрощену систему оподаткування в Україні. Юлія Тимошенко відгукнулась на пропозицію загальнонаціонального руху #SaveФОП об’єднати зусилля. Згодом їх підтримала і Асоціація міст України.