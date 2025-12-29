Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»
Воднева магістраль замість «Північного потоку»
фото:tagesschau.de

Gascade запустила перший водородний трубопровід, але покупців на «паливо майбутнього» поки немає

Німецький газотранспортний оператор Gascade завершив масштабний проєкт із переобладнання 400-кілометрової ділянки газопроводу для транспортування водню. Труба, що пролягла від міста Лубмін на узбережжі Балтійського моря до Боббау (Саксонія-Анхальт), раніше була частиною інфраструктури для приймання російського газу з «Північного потоку». Про це пише «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Проєкт вартістю сотні мільйонів євро є частиною стратегії енергетичного переходу Німеччини. Планується, що трубопровід наповнюватиметься зеленим воднем із заводу в Лубміні, де паливо виробляють методом електролізу за допомогою енергії вітрогенераторів.

Незважаючи на готовність інфраструктури, жодна компанія наразі не підписала контракт на постачання. Головна причина – економічна рентабельність. Бізнес-консультант Маттіас Деєг зазначає, що ціна водню сьогодні втричі перевищує вартість природного газу.

Проте експерти закликають не робити передчасних висновків про провал проєкту. «Власники сталеливарних, скляних та хімічних заводів планують закупівлі на 7–10 років наперед. Для того, щоб вони зараз інвестували в нове обладнання, вони мають бути впевнені, що труба з воднем вже лежить біля землі та готова до роботи», – пояснює Деєг.

Німеччина не зупиняється на одному проєкті. За наступні сім років у країні планують запустити 9040 кілометрів водородних магістралей. Важливо, що близько 60% цієї мережі не будуватимуть з нуля, а модернізують із уже існуючих газопроводів, що значно дешевше та швидше.

До слова, росіян закликають не їхати до Німеччини без «нагальної потреби». Таку заяву зробила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Читайте також:

Теги: газ економіка Німеччина бізнес Північний потік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес РФ закипає від путінського маразму з продовженням війни
Бізнес РФ кипить від путінського маразму
12 грудня, 19:11
Німеччина – один із головних партнерів України в Європі
Німеччина – один із головних партнерів України в Європі
15 грудня, 20:13
Уряд зафіксував ціну на природний газ для виробників електроенергії на ТЕС, ТЕЦ, газотурбінних та газопоршневих установках
Кабмін встановив пільгову ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових громадах
1 грудня, 17:03
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні Реклама
9 грудня, 13:26
Працівники у Німеччині зароблятимутьбільше
Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року
11 грудня, 10:40
У Німеччині засуджено чоловіка за багаторічне насильство над власною дружиною
У Німеччині засуджено чоловіка за багаторічне насильство над власною дружиною
20 грудня, 07:26
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
21 грудня, 04:48
У Москві кількість замовлень у закладах харчування за період з січня по жовтень знизилася на 5%
У Росії масово закриваються заклади громадського харчування
24 грудня, 17:27
Харків'янка розповіла у соцмережах про переваги життя у Німеччині
Українка з Харкова назвала п’ять переваг життя у Німеччині
25 грудня, 22:12

Економіка

Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»
Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua