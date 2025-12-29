Gascade запустила перший водородний трубопровід, але покупців на «паливо майбутнього» поки немає

Німецький газотранспортний оператор Gascade завершив масштабний проєкт із переобладнання 400-кілометрової ділянки газопроводу для транспортування водню. Труба, що пролягла від міста Лубмін на узбережжі Балтійського моря до Боббау (Саксонія-Анхальт), раніше була частиною інфраструктури для приймання російського газу з «Північного потоку». Про це пише «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Проєкт вартістю сотні мільйонів євро є частиною стратегії енергетичного переходу Німеччини. Планується, що трубопровід наповнюватиметься зеленим воднем із заводу в Лубміні, де паливо виробляють методом електролізу за допомогою енергії вітрогенераторів.



Незважаючи на готовність інфраструктури, жодна компанія наразі не підписала контракт на постачання. Головна причина – економічна рентабельність. Бізнес-консультант Маттіас Деєг зазначає, що ціна водню сьогодні втричі перевищує вартість природного газу.

Проте експерти закликають не робити передчасних висновків про провал проєкту. «Власники сталеливарних, скляних та хімічних заводів планують закупівлі на 7–10 років наперед. Для того, щоб вони зараз інвестували в нове обладнання, вони мають бути впевнені, що труба з воднем вже лежить біля землі та готова до роботи», – пояснює Деєг.



Німеччина не зупиняється на одному проєкті. За наступні сім років у країні планують запустити 9040 кілометрів водородних магістралей. Важливо, що близько 60% цієї мережі не будуватимуть з нуля, а модернізують із уже існуючих газопроводів, що значно дешевше та швидше.

До слова, росіян закликають не їхати до Німеччини без «нагальної потреби». Таку заяву зробила речниця МЗС Росії Марія Захарова.