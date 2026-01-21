Головна Гроші Бізнес
Терехов про підняття комунальних тарифів та податків для ФОП: війна – не час для шокових рішень

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Мер Харкова опублікував звернення з нагоди Давоського форуму

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ), харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до міжнародних партнерів України, наголосивши, що піднімати комунальні тарифи для населення та вводити податки для ФОП під час війни – неприпустимо. Відповідне звернення з нагоди Давоського форуму від опублікував у своїх соцмережах.

«Із Давосу лунають заклики до України: реформи, боротьба з корупцією, детінізація, виконання умов партнерів. І з цим складно не погодитися – ми самі цього хочемо, бо будуємо європейську державу і наш курс на вступ до ЄС незмінний. Ми щиро вдячні Європейському Союзу, МВФ та всім міжнародним партнерам за фінансову підтримку – ми дуже її потребуємо, як ніколи. Ми розуміємо: допомога має умови. Але! Важливо сказати чесно: війна – не час для шокових рішень, які лягають на тих, хто й так несе найважчий тягар. Піднімати зараз податки для ФОПів, збільшувати комунальні тарифи для населення, зменшувати або скасовувати субсидії в час, коли сотні тисяч родин сидять без світла й опалення, без води, – це виглядає несправедливо», - заявив Терехов.

На його переконання, це не про «економіку» в таблицях – це про людей, які тримають країну на межі можливого. Відповідно, будь-яке рішення сьогодні має проходити один тест: чи робить воно людей сильнішими – чи залишає їх без опори.

«Всі наші міжнародні партнери визнають: сьогодні український народ захищає не лише свій суверенітет, а й європейські цінності, демократію та міжнародний порядок, заснований на праві й справедливості. І ми всі – весь український народ – платимо за це надзвичайно високу ціну. Більше того: міжнародні компроміси ми зараз оплачуємо своєю кров’ю», – нагадав мер прифронтового Харкова.

Він підкреслив: ми віримо в себе – у нашу здатність захищатися, відбудовуватися і реформуватися. І ми зрештою прийдемо до європейських зарплат і пенсій, до якості послуг і економічно обґрунтованої ціни на них.

«Це буде. Але шлях до Європи не може проходити через втрату довіри людей у найважчий час. Бо стійкість країни починається зі стійкості родин. А зараз – ключове інше: нам потрібна підтримка, щоб люди вистояли. Щоб українці не втратили віру в справедливість. З настанням миру ми зробимо все, щоб реформи були швидкими й чесними, а економіка – сильною й прозорою. Та зараз – час підтримки, а не шоків. Час зберегти людську витривалість, довіру й гідність. Справедливість – це теж зброя. І сьогодні вона має працювати на українців», – констатував Ігор Терехов.

Теги: Ігор Терехов податки тарифи

