Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Україна сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні
Від 1 січня 2026 року держава сплачуватиме соціальні внески за полонених громадян
фото з відкритих джерел

Дія закону не поширюється на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів

Україна сплачуватиме єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за цивільних осіб, які перебувають у російському полоні. Відповідні норми передбачені законом № 4280-IX, який набув чинності 1 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

«З 1 січня 2026 року держава бере на себе обов’язок сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за цивільних осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це передбачено Законом України від 27 лютого 2025 року № 4280-IX», – йдеться в повідомленні.

Норми закону поширюються на громадян, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Водночас дія закону не поширюється на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, оскільки для них передбачені інші механізми соціального страхування.

Платником ЄСВ за таких осіб визначено Пенсійний фонд України. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

ЄСВ сплачуватиметься у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, що дозволить зараховувати відповідні періоди до страхового стажу.

Час перебування цивільної особи в полоні буде зарахований до страхового стажу, що є важливим для подальшого призначення та розрахунку пенсії.

Держава сплачуватиме ЄСВ:

  • за весь період перебування особи в полоні;
  • протягом шести місяців після її звільнення.

«Важливо, що закон має зворотну дію в часі: соціальне страхування охоплюватиме також періоди полону, які відбулися до набрання чинності законом», – зазначили у податковій службі.

Нагадаємо, протягом 2025 року Державна податкова служба (ДПС) України зібрала податків і зборів на 97% від запланованого. За словами головної податківиці країни, план на 2025 рік підвищили на понад 100 млрд грн, порівняно з попереднім роком.

Зібрані за 2025 рік податки Карнаух назвала «заслугою кожного платника податків» і «прикладом відповідальності кожного».

Читайте також:

Теги: податки закон держава фінансування полон Пенсійний фонд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Призов проходитиме протягом усього року
Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
29 грудня, 2025, 19:57
Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу: скільки
Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу: скільки
26 грудня, 2025, 12:19
Російські загарбники щодня завдають ударів по українській енергетиці
Естонія профінансує відновлення української енергосистеми
23 грудня, 2025, 16:51
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
11 грудня, 2025, 04:57
Міжнародну допомогу не можна направити на оборону? Глава Федерації роботодавців транспорту запропонував альтернативу
Міжнародну допомогу не можна направити на оборону? Глава Федерації роботодавців транспорту запропонував альтернативу
10 грудня, 2025, 11:06
Прізвища підозрюваних тепер не можна називати. Що з цим робити?
Прізвища підозрюваних тепер не можна називати. Що з цим робити? Авторська стаття
9 грудня, 2025, 11:45
РФ систематично порушує міжнародне гуманітарне право, застосовуючи насильство проти військовополонених
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
5 грудня, 2025, 21:02
Ілюзія простих рішень: чому держава знову хоче «переробити» ФОПи
Ілюзія простих рішень: чому держава знову хоче «переробити» ФОПи
3 грудня, 2025, 20:45
Єврокомісія офіційно запропонувала внести Росію до списку країн з високим фінансовим ризиком
Росія потрапить до чорного списку ЄС
3 грудня, 2025, 19:11

Економіка

Україна сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні
Україна сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні
Податкова повідомила, чи виконала план надходжень за рік
Податкова повідомила, чи виконала план надходжень за рік
Японія перерахувала близько €47,7 млн на відбудову України
Японія перерахувала близько €47,7 млн на відбудову України
За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
Чому точний урожай картоплі в Україні залишається невідомим? Пояснює експертка
Чому точний урожай картоплі в Україні залишається невідомим? Пояснює експертка
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua