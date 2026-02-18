Головна Техно Авто
Скільки Rolls-Royce вартістю $600 тис. з'явилося в Україні торік: нові дані

Наталія Порощук
Скільки Rolls-Royce вартістю $600 тис. з’явилося в Україні торік: нові дані
Переважно, машини luxury-сегменту оформлені на людей
фото: Автоцентр (ілюстративне)

Під «податок на розкіш» потрапляють авто, вартість яких перевищує 3,2 млн грн

У 2025 році до України ввезли 504 автомобілі, що підпадають під так званий податок на розкіш. Це у 3,2 раза менше, ніж роком раніше, і найнижчий показник за останні п’ять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Половину переліку розкішних машин фактично сформував Porsche Taycan – 232 авто. Загалом бренд Porsche став беззаперечним лідером luxury-сегмента з додатковим оподаткуванням: на нього припадає 64% від усіх ввезених машин цієї категорії.

Скільки Rolls-Royce вартістю $600 тис. з’явилося в Україні торік: нові дані фото 1

Ще близько чверті ринку зайняли автомобілі Mercedes-Benz – 126 одиниць. Решта 11% припадає на інші преміальні марки, зокрема Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati та інші.

Скільки Rolls-Royce вартістю $600 тис. з’явилося в Україні торік: нові дані фото 2

На відміну від загальної структури імпорту, у преміум-сегменті домінують електромобілі – вони становлять 65% від усіх ввезених розкішних авто. Ще 18% – це гібридні моделі з можливістю використання електротяги разом із бензиновим або дизельним двигуном. Натомість бензинові автомобілі, які загалом лідирують на ринку імпорту, у цьому сегменті займають лише 17%. Частка дизельних авто – символічні 0,4%.

Скільки Rolls-Royce вартістю $600 тис. з’явилося в Україні торік: нові дані фото 3

Найбільше таких машин зареєстрували в Києві та області – 236 одиниць. Далі йдуть Львівська область (52 авто), Одеська область (49) та Дніпропетровська область (37).

Скільки Rolls-Royce вартістю $600 тис. з’явилося в Україні торік: нові дані фото 4

Переважно, машини luxury-сегменту оформлені на людей – 82% або 413 автомобілів. На балансі бізнесу лише 18% таких авто. Окремої уваги заслуговує ультра-преміум сегмент. Так, 21 Rolls-Royce був завезений в Україну торік. З них 15 – електрична модель Spectre, яка коштує близько $600 тис. Також у реєстрі є сім Aston Martin і дві Lamborghini.

Варто зазначити, що під «податок на розкіш» потрапляють авто, вартість яких перевищує 3,2 млн грн, а вік – менший за п'яти років. Сума податку за одну таку автівку складає 25 тис. грн на рік.

Нагадаємо, торік в Україну було ввезено 444 860 транспортних засобів – це на 17% більше, ніж у 2024 році, однак майже на третину менше порівняно з показниками 2021 року.

