Підвищення прайс-кепів дозволили залучити рекордний імпорт – голова НКРЕКП

Підвищення прайс-кепів дозволило скоротити відключення на півтори черги – Власенко

Часткова лібералізація ринку електроенергії та перегляд прайс-кепів стали своєчасним рішенням у період пікового дефіциту генерації та дозволили суттєво збільшити імпорт електроенергії. Про це з трибуни Верховної Ради заявив Юрій Власенко, голова НКРЕКП.

Він наголосив, що Комісія не встановлює ціну електроенергії для непобутових споживачів.

«Регулятор не здійснює пряме встановлення ціни електричної енергії для непобутових споживачів. Для таких споживачів ціна формується ринковим шляхом, на конкурентних сегментах ринку електричної енергії», – зазначив Власенко.

Власенко пояснив, що третя декада січня та перша декада лютого були надзвичайно складними для енергосистеми. За цей період Україна зазнала понад 30 ракетно-дронових атак, що призвело до суттєвого дефіциту потужності.

«У пікові періоди втрати допустимої генеруючої потужності сягали до 40%, від обсягу фактичного споживання електричної енергії в країні», – зазначив він.

За таких умов зростання ціни є ринковою реакцією на дефіцит ресурсу. «За таких умов зростання цін є об'єктивним економічним сигналом дефіциту ресурсу, а не результатом дисфункції ринку», – наголосив Власенко.

Додатковим чинником стало підвищення цін на електроенергію на суміжних ринках ЄС, що ускладнило імпорт. Відтак уряд і регулятор ухвалили рішення щодо часткової дерегуляції та перегляду цінових обмежень. «Зазначені рішення були своєчасними та обґрунтованими, оскільки дозволило залучити додатковий обсяг імпортної електричної енергії», – заявив він.

За словами голови НКРЕКП, у першу декаду лютого було залучено рекордні обсяги імпорту. Щоденні поставки сягали близько 50 тис. МВт·год, що становить майже 20% добового споживання. «Протягом лютого імпорт електричної енергії в порівнянні з початком січня зріс майже вдвічі», – повідомив Власенко.

Це дозволило зменшити тривалість відключень для споживачів. «Зазначене дозволило знизити на півтори черги тривалість відключення електричної енергії у споживачів України», – зазначив він.

Раніше директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії стало правильним і необхідним рішенням в умовах дефіциту потужності, оскільки дозволило зняти бар’єри для імпорту з ЄС.