Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації

Підвищення прайс-кепів голова правління Української вітроенергетичної асоціації дозволило наростити імпорт і стабілізувати систему – УВЕА

Підвищення прайс-кепів на короткострокових сегментах ринку електроенергії суттєво допомогло стабілізувати енергосистему в періоди пікового навантаження та після масованих атак. Про це заявив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

За його словами, ефект від рішення Регулятора підтверджується фактичними показниками імпорту.

«Воно дуже допомогло, про це кажуть і цифри, і головне в чому, що був збільшений імпорт перетину, який дозволив більше рятувати ситуацію, коли в день, коли ввечері пік йде, щоб компенсувати нестачу електроенергії, яку потребують українці», – зазначив Конеченков.

Він наголосив, що особливо важливою роль імпорту була під час обстрілів та в період морозів. «Більше того, я вам скажу, що коли були обстріли, коли були морози, саме збільшення імпорту перетину теж рятувало цю ситуацію», – підкреслив він.

Водночас експерт звернув увагу на те, що нинішній підхід має точковий характер. «Але тут питання в іншому, що це сьогодні виглядає точково, тобто адміністративне рішення», – зазначив Конеченков.

За його словами, ринок потребує системних змін і передбачуваної логіки регулювання. «Хотілося б, щоб була якось логіка процесу, і щоб ми дійшли до прийняття нового законодавства, і для того, щоб взагалі на майбутнє ми працювали як європейці, відмінили взагалі прайс-кепи. Це найближче майбутнє», – сказав голова правління УВЕА.

Нагадаємо, голова НКРЕКП Юрій Власенко з трибуни Ради також заявив, що часткова лібералізація ринку електроенергії та перегляд прайс-кепів стали своєчасним рішенням у період пікового дефіциту генерації та дозволили суттєво збільшити імпорт електроенергії.