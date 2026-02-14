Головна Гроші Економіка
Борги на балансуючому ринку становлять загрозу для стабільності енергосистеми – глава Вітроенергетичної асоціації

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Борги на балансуючому ринку становлять загрозу для стабільності енергосистеми – глава Вітроенергетичної асоціації
Перед «Укренерго» на рівні десь 47 мільярдів гривень існує заборгованість
фото: depositphotos.com

Накопичення боргів на балансуючому ринку підриває фінансову стійкість галузі – Конеченков

Заборгованість на балансуючому ринку електроенергії залишається одним із ключових ризиків для виробників «зеленої» електроенергії та стабільності енергосистеми. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

За його словами, масштаб проблеми вимірюється десятками мільярдів гривень.

«Ну, в першу чергу, наскільки мені відомо, що сьогодні перед «Укренерго» на рівні десь 47 мільярдів гривень існує заборгованість. І десь 24 мільярди «Укренерго» має виплатити виробникам зеленої електроенергії», – зазначив він.

Конеченков наголосив, що така взаємна заборгованість створює серйозне фінансове навантаження на ринок і безпосередньо впливає на можливості компаній інвестувати у розвиток генерації та підтримувати стабільну роботу об’єктів.

Водночас, на його думку, ситуація може бути врегульована через законодавчі зміни та перегляд підходів до розрахунків небалансів.

«Це дуже складне питання, але коли ми врегулюємо питання в законодавчому рівні і повернемося до тієї формули, щоб перерахувати всі виплати за небаланси, тоді, я думаю, що дуже швидко буде врегулювана ситуація по боргам», – підкреслив він.

Раніше Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) у своєму зверненні до голови НКРЕКП наголосив, що боргова криза на балансуючому ринку позбавляє енергетику коштів на відновлення.

