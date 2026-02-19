Головна Гроші Бізнес
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Підвищення граничних цін на ринку електроенергії на початку 2026 року допомогло стабілізувати ситуацію в умовах дефіциту потужностей та покращило можливості для імпорту. Водночас для повної інтеграції до європейського ринку Україна має перейти до повністю ринкового ціноутворення. Про це йдеться у квартальному звіті Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 року.

У документі відзначено прогрес України в реформуванні сектору та зближенні з енергоринком ЄС, однак звернуто увагу на збереження регуляторних і структурних обмежень. Зокрема, застосування прайс-кепів, навіть тимчасових, стримує повноцінне ринкове ціноутворення.

На початку 2026 року прайс-кепи були підвищені до 15 000 грн/МВт-год на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та до 16 000 грн/МВт-год на балансуючому ринку.

У звіті зазначено, що «ці заходи сприяли стабілізації ринку та покращили умови для імпорту електроенергії в умовах дефіциту потужностей».

Водночас в Energy Community підкреслюють необхідність поступового відходу від адміністративних обмежень та переходу до повністю ринкової моделі. Окремий акцент зроблено на забезпеченні незалежності регулятора під час ухвалення рішень щодо функціонування ринку та тарифної політики.

Раніше у компанії Укргідроенерго заявили, що підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії дало системний ефект у частині залучення імпорту та допомогла балансувати систему.

Теги: імпорт ринок Укргідроенерго

