Ціна золота впала більш ніж на 10%, опустившись нижче позначки $5 000 за унцію

Падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансової кризи 2008 року

Світові ринки дорогоцінних металів зазнали різкого обвалу після стрімкого ралі, яке ще напередодні вивело ціни на історичні максимуми. Як повідомляє Bloomberg, падіння стало одним із наймасштабніших за останні десятиліття та охопило майже весь металевий сектор, пише «Главком».

Ціна золота впала більш ніж на 10%, опустившись нижче позначки $5 000 за унцію. За масштабами це падіння перевищило найгірші внутрішньоденні просідання періоду глобальної фінансової кризи 2008 року і стало найбільшим денним обвалом з початку 1980-х років. Різкий розворот відбувся після надзвичайно швидкого зростання, яке підштовхнуло котирування до рекордних рівнів.

Ще сильнішого удару зазнало срібло. Його ціна обвалилася більш ніж на 26%, що стало рекордним внутрішньоденним падінням за всю історію торгів. Обвал відбувався на тлі масштабного розпродажу на ринку металів, коли інвестори одночасно виходили з позицій після надзвичайно перегрітого зростання.

Падіння не обмежилося лише дорогоцінними металами. Мідь у Лондоні подешевшала на 3,4%, відкотившись від історичного максимуму, зафіксованого лише днем раніше. Це підтвердило, що розпродаж має ширший ринковий характер, а не є ізольованою реакцією на золото чи срібло.

Аналітики зазначають, що різкий обвал став наслідком поєднання кількох факторів: фіксації прибутків після рекордного ралі, зростання волатильності на глобальних ринках та зміни очікувань інвесторів щодо макроекономічних ризиків.

За оцінками Bloomberg, нинішні рухи цін уже увійшли до переліку найрізкіших одноденних коливань на товарних ринках за десятки років.

До слова, у 2025 році Російська Федерація наростила експорт золота до Китаю, і за рік поставила до КНР 25,3 тонни. Це у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році.