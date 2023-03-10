Покупки по-новому: які зміни очікують власників бізнесу

Власників магазинів та супермаркетів будуть штрафувати за відмову безготівкової оплати

Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким власників бізнесу можуть оштрафувати за відмову прийняти оплату карткою, а всі магазини, торгові точки та пункти надання послуг України протягом трьох років мають забезпечити можливість безготівкового розрахунку для клієнтів. Про таке повідомили в Держпродспоживлужбі.

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Процес буде відбуватися поетапно, проте в зазначені терміни мають бути виконані вимоги, прописані в постанові. Відповідно до неї, термінали мають встановити:

з 1 січня 2024 р. – у населених пунктах із чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

з 1 січня 2025 р. – у населених пунктах з чисельністю населення менше 5 тис. осіб;

з 1 січня 2026 р. – фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власне вирощеної чи відгодованої продукції

У постанові також прописано норму, згідно з якою бізнеси, які працюють у районі проведення бойових дій, або перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні, протягом трьох місяців після нормалізації ситуації на таких територіях та/або деокупації можуть не здійснювати безготівкові розрахунки.

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У Кабміні наголосили, що відмова покупцеві у безготівковому розрахунку є порушенням прав споживача, а тому карається відповідальністю.

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