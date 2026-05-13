Уряд готує рішення для погашення боргів на ринку електроенергії

За словами Свириденко, вирішення питання боргів важливе для стабільного проходження наступної зими

Першим кроком стане запуск спецмеханізму постачання світла для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт

Кабінет міністрів готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. Уряд доручив профільним міністерствам, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), «Укренерго» та «Енергоатому» підготувати відповідні механізми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як наголосила очільниця Кабміну, першим кроком стане запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів.

«Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії. Окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій», – розповіла вона.

За словами Свириденко, уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участю НКРЕКП, «Укренерго» опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії. «Вирішити питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими», – додала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.