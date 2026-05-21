Італія виділяє €10 млн для відновлення енергетики України

До цього Італія вже спрямувала до фонду підтримки енергетики €13 млн

Італія та секретаріат енергетичного співтовариства підписали угоду про виділення €10 млн до фонду підтримки енергетики України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Сьогодні посол Італії в Україні Карло Формоза та директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Лорковський підписали відповідну угоду щодо нового внеску партнерів. До цього Італія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики €13 млн», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що під час зустрічі з Лорковським подякував партнерам за підтримку українського енергетичного сектору. «У продовження нашого діалогу в Берліні цього тижня обговорили зміцнення української енергетики та подальшу інтеграцію до енергетичного простору ЄС. Окрему увагу приділили механізмам залучення додаткових внесків до фонду підтримки енергетики як інструменту посилення енергетичної стійкості нашої країни», – додав він.

Міністр повідомив, що сторони також зупинилися на можливостях для міжнародного бізнесу інвестувати в українську енергетику. За його словами, запуск оновлених аукціонів на будівництво нової генерації в Україні є важливим сигналом для ринку та дає змогу ширше залучати міжнародних інвесторів до розвитку нових потужностей. Шмигаль додав, що ці та інші можливості планують представити на конференції URC у Гданську у червні.

«Домовилися спільно опрацювати механізми зниження та страхування воєнних ризиків для таких інвестицій. Разом із міжнародними партнерами продовжуємо відновлювати та зміцнювати українську енергетику. Вдячний секретаріату енергетичного співтовариства за ефективну координацію роботи фонду та системну співпрацю з Україною», – підсумував міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.