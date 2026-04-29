Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ

Київ попередив союзників про нову тактику ударів і закликав готуватися до гібридних атак

Україна готова поділитися з європейськими партнерами практичним досвідом захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами посадовця, на тлі повномасштабної війни Росія розширює інструменти впливу на європейський континент, зокрема через диверсії та гібридні атаки на енергетичні системи. Міністр зазначив, що український досвід може бути корисним для підготовки країн ЄС до подібних загроз.

«Ворог почав системно бити по підстанціях 110 кВ, особливо в прифронтових регіонах. Очевидно, ця тактика буде застосовуватися й надалі», – заявив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна зосереджена на підвищенні стійкості енергосистеми. Йдеться про впровадження додаткових рівнів захисту для критичних об’єктів.

Серед ключових уроків війни урядовець назвав необхідність створення резервів обладнання для швидкого відновлення, накопичення енергоресурсів та розвиток автономності громад у разі пошкодження мереж. За його словами, ці підходи можуть бути адаптовані європейськими країнами для посилення власної енергетичної безпеки.

Нагадаємо, український енергоринок стикається з критичними боргами. Заборгованість перед «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн і продовжує зростати. Це обмежує можливості для інвестицій у генерацію та відновлення інфраструктури. Найбільший тиск відчувають відновлювана енергетика та маневрові потужності, які є ключовими для стабільності системи.

Додатковим фактором ризику стали адміністративні рішення на ринку електроенергії. Зниження граничних цін призвело до падіння імпорту з ЄС і повернення обмежень електропостачання. Перегляд цих параметрів розглядається як необхідний крок для відновлення імпорту в періоди дефіциту та зниження ризиків відключень.