Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ

Єгор Голівець
Денис Шмигаль заявив, що Україна ділиться досвідом енергетичної стійкості з Європою
Київ попередив союзників про нову тактику ударів і закликав готуватися до гібридних атак

Україна готова поділитися з європейськими партнерами практичним досвідом захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами посадовця, на тлі повномасштабної війни Росія розширює інструменти впливу на європейський континент, зокрема через диверсії та гібридні атаки на енергетичні системи. Міністр зазначив, що український досвід може бути корисним для підготовки країн ЄС до подібних загроз.

«Ворог почав системно бити по підстанціях 110 кВ, особливо в прифронтових регіонах. Очевидно, ця тактика буде застосовуватися й надалі», – заявив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна зосереджена на підвищенні стійкості енергосистеми. Йдеться про впровадження додаткових рівнів захисту для критичних об’єктів.

Серед ключових уроків війни урядовець назвав необхідність створення резервів обладнання для швидкого відновлення, накопичення енергоресурсів та розвиток автономності громад у разі пошкодження мереж. За його словами, ці підходи можуть бути адаптовані європейськими країнами для посилення власної енергетичної безпеки.

Нагадаємо, український енергоринок стикається з критичними боргами. Заборгованість перед «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн і продовжує зростати. Це обмежує можливості для інвестицій у генерацію та відновлення інфраструктури. Найбільший тиск відчувають відновлювана енергетика та маневрові потужності, які є ключовими для стабільності системи.

Додатковим фактором ризику стали адміністративні рішення на ринку електроенергії. Зниження граничних цін призвело до падіння імпорту з ЄС і повернення обмежень електропостачання. Перегляд цих параметрів розглядається як необхідний крок для відновлення імпорту в періоди дефіциту та зниження ризиків відключень.

Теги: енергетика Денис Шмигаль Європейський Союз Україна

Читайте також

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Трохи позитиву від головного українського дипломата
23 квiтня, 11:12
Новий залізничний маршрут має стати конкурентною альтернативою автобусним перевезенням
Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення
30 березня, 18:29
Українські воїни спростували чутки про аварію на водосховищі
Ворог вдарив по греблі Печенізького водосховища на Харківщині: в якому стані об’єкт (відео)
14 квiтня, 16:08
З великим болем народжується новий порядок, зазначає Буданов
Буданов: Старий порядок мертвий, зараз з болем твориться новий
14 квiтня, 18:15
Наслідки атаки на Дніпро у ніч на 16 квітня 2026 року
Дніпро: ворог вдарив балістикою по будинках
16 квiтня, 03:42
Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер заявив, що наразі держборг України продовжує зростати
Коли Україна перестане залежати від кредитів? Прогноз МВФ до 2030 року
19 квiтня, 16:31
Київ активізував безпекову взаємодію з країнами Затоки
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
22 квiтня, 16:56
Кулеба: Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації
Україна і ЄС провели перше з 2022 року засідання спільного авіаційного комітету
22 квiтня, 21:32
Україна запустила новий рівень «малої» ППО
Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
23 квiтня, 20:59

США поставили умову для послаблення санкцій проти Білорусі
США поставили умову для послаблення санкцій проти Білорусі
Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні
Пісторіус зізнався, яку вигоду отримує Німеччина від допомоги Україні
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg
Ядерний арсенал КНДР перевищує можливості протиракетної оборони США – Bloomberg
Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова
Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова

Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
