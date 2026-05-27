Уряд виділив 3 млрд грн на котельні

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, з цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.

«Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня», – заявила вона.

Нагадаємо, уряд запускає конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей.

Як повідомлялося, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.