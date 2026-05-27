Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд виділив 3 млрд грн на котельні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд виділив 3 млрд грн на котельні
За словами Свириденко, усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кошти підуть на встановлення 216 блочно-модульних котелень

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, з цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.

«Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити обʼєкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня», – заявила вона.

Нагадаємо, уряд запускає конкурс на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей.

Як повідомлялося, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.

Теги: опалювальний сезон енергетика Кабмін Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юристи компанії Маска намагаються обійти жорстке екологічне законодавство
Компанія Маска планує придбати газові турбіни попри позови екологів
25 травня, 13:15
Механізм працюватиме під час дії воєнного стану та шести місяців після його завершення
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
30 квiтня, 15:30
Темпи накопичення заборгованості залишаються високими
Борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн – голова Асоціації сонячної енергетики
1 травня, 15:20
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 5 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
4 травня, 19:46
Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
6 травня, 13:56
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 8 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
7 травня, 20:00
На сьогодні загальний обсяг боргів на енергоринку вже сягає близько 200 млрд грн, зазначає Плачков
Український енергоринок накопичив близько 200 млрд грн боргів – ВЕА
16 травня, 16:12
Пріоритет уряду – створити умови, щоб бізнес і люди могли залишатися й працювати у своїх громадах
Уряд посилить підтримку бізнесу у прифронтових громадах
16 травня, 22:10
Олена Зеленська подякувала ветеранам за виставу та підтримала проєкт творчої реабілітації
Олена Зеленська побувала на виставі «Енеїда» від «Театру Ветеранів»
Сьогодні, 14:17

Економіка

Уряд виділив 3 млрд грн на котельні
Уряд виділив 3 млрд грн на котельні
Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року
Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі
Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені двом областям України (фото)
Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені двом областям України (фото)
Тарифи на електрику: для кого зміняться ціни на постачання
Тарифи на електрику: для кого зміняться ціни на постачання
Підготовка до зими: Україна змінила ціну на зберігання газу
Підготовка до зими: Україна змінила ціну на зберігання газу

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua