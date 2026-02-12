Попри війну «Метінвест» інвестує у виробництво сировини для зеленої сталі на Північному ГЗК

У результаті реалізації двох проєктів на Північному ГЗК очікується виробництво близько 4 млн тонн DR-окатків на рік

Група «Метінвест» Ахметова запускає на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті вже другий проєкт у межах програми модернізації, щоб виробляти преміальні DR-окатки для «зеленої» сталі. Йдеться про будівництво флотаційно-доводного комплексу, який дозволить підвищити якість залізорудної сировини.

Компанія «Метінвест Січсталь», яка реалізує стратегічні інвестиційні проєкти групи, уклала договір зі світовим постачальником технологічного обладнання Metso на розроблення базового інжинірингу для інтеграції нового комплексу в технологічний процес Північного ГЗК. Завершити цей етап планують до кінця 2026 року.

Він передбачає підвищення вмісту заліза в концентраті до 70,8% та зниження частки домішок – оксидів кремнію й алюмінію – до 2%. Це дозволить забезпечити виробництво преміальної сировини для DR-окатків і зміцнити позиції на нових ринках.

Флотаційно-доводний комплекс включатиме три технологічні ділянки: доподрібнення живлення флотації у вертикальних млинах VTM, основну та контрольну флотацію, а також зневоднення концентрату за допомогою прес-фільтрів.

«Співпраця зі світовим лідером у флотаційних технологіях дає нам упевненість в успішній реалізації проєкту. Він розширить виробничі можливості «Метінвесту» й створить додаткову цінність для економіки України. Водночас це ще один крок до зеленої металургії – трансформації компанії на шляху до кліматичної нейтральності», – зазначила генеральна директорка «Метінвест Січсталі» Мар’я Васильєва.

Як відомо, «Метінвест» оголосив про намір збільшити виробництво DR-окатків на Північному ГЗК наприкінці 2025 року. Окрім будівництва нового комплексу, програма передбачає реконструкцію випалювальної машини LURGI 552-A. Базовий інжиніринг цього проєкту розробляє австрійська компанія Primetals Technologies. Перший етап модернізації також планують завершити до кінця 2026 року.

У результаті реалізації двох проєктів на Північному ГЗК очікується виробництво близько 4 млн тонн DR-окатків на рік із можливістю випуску окатків класу BF HQ.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.