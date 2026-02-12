Головна Київ Новини
Недобуд Sky Towers у Києві вп'яте виставлено на продаж: чим він особливий

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Недобуд Sky Towers у Києві вп'яте виставлено на продаж: чим він особливий
Один із найвідоміших довгобудів столиці, розташований на проспекті Берестейському, виставлено на торги 27 лютого 2026 року
фото з відкритих джерел

Попередні аукціони не принесли результату через відсутність покупців, а останній з них взагалі не відбувся

Незавершений багатофункціональний комплекс Sky Towers у Києві знову намагаються реалізувати через систему електронних аукціонів OpenMarket (ДП «СЕТАМ»). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оголошення на сайті Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ)

Один із найвідоміших довгобудів столиці, розташований на проспекті Берестейському, виставлено на торги, які заплановані на 27 лютого 2026 року. Стартова ціна об’єкта наразі становить 662,33 млн грн.

Варто зауважити, що це вже п’ята спроба продати комплекс, а його вартість порівняно з першими торгами зменшилася майже у десять разів. Попередні аукціони не принесли результату через відсутність покупців, а останній з них взагалі не відбувся. 

Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи. Вежі поєднані спільним стилобатом, а зі східного боку розташована окрема двоповерхова будівля. Загальна площа будівництва становить 219 тис. кв. м. Значна частина площ передбачена під офісні приміщення, також у проєкті закладені торговельні площі та конференц-зали.

Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж
фото: СЕТАМ

Крім того, комплекс включає восьмирівневий підземний паркінг приблизно на 900 машиномісць. Земельна ділянка площею 0,74 га розташована на перетині проспекту Берестейського та вулиці Борщагівської у Шевченківському районі Києва. Будівельна готовність об’єкта оцінюється приблизно у 40%.

Будівництво Sky Towers розпочалося у 2007 році компанією KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Навіть після фінансової кризи 2008 року девелопер намагався продовжити реалізацію проєкту, для чого було залучено кредитну лінію в «Укрексімбанку» в еквіваленті близько 3 млрд грн. Формальним позичальником виступала компанія «Агенція офісного будівництва».

Починаючи з 2011 року, в компанії кілька разів змінювалися акціонери, а у 2015 році будівництво комплексу повністю зупинилося.

На початку 2021 року «Укрексімбанк» виграв суд щодо стягнення кредитної заборгованості. У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника, забезпечену незавершеним об’єктом Sky Towers. Тоді стартова ціна лоту становила 7,1 млрд грн, однак торги не відбулися.

Після цього банк ще кілька разів намагався реалізувати недобуд. У травні 2023 року об’єкт пропонували майже за 5,6 млрд грн, у вересні 2024 року – за 1,1 млрд грн, а в жовтні того ж року ціну знизили до 937,3 млн грн. Поточна стартова ціна на аукціоні у лютому 2026 року становить 662,33 млн грн.

За оцінкою директора інженерно-будівельної компанії Rauta Андрія Озейчука, у комплексі необхідно добудувати близько 91,68 тис. кв. м. За умови вартості близько $1тис за квадратний метр, інвестиції лише у добудову можуть скласти приблизно $91,7 млн. Додатково майже $77 млн знадобиться на внутрішнє опорядження. Загальний обсяг інвестицій для повного завершення проєкту оцінюється приблизно у $168,7 млн. За оптимістичним сценарієм, без урахування додаткових ризиків, завершення будівництва може зайняти близько 2,5 років.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн. 

