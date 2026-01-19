Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття

Дональд Трамп купив облігації Netflix і Warner Bros на тлі мегазлиття в медіа

Загалом президент США інвестував близько $100 млн у муніципальні та корпоративні облігації

Президент США Дональд Трамп у листопаді-грудні 2025 року придбав облігації Netflix на суму до $2 млн та облігації Warner Bros. Discovery – через кілька тижнів після оголошення компаніями угоди про злиття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Згідно з оприлюдненими документами, інвестиції Трампа в облігації були значно ширшими, ніж лише медіасектор. Загалом із середини листопада до кінця грудня він купив муніципальні та корпоративні облігації на суму близько $100 млн.

Більшість цих вкладень припала на боргові зобов’язання міст, місцевих шкільних округів, комунальних підприємств і лікарень. Водночас у портфелі президента з’явилися й папери великих корпорацій, серед яких Boeing, Occidental Petroleum та General Motors.

Особливу увагу привернули покупки облігацій Netflix і Warner Bros. Discovery, оскільки вони відбулися після публічного оголошення про їхню угоду щодо злиття. У грудні 2025 року Трамп заявив, що матиме право голосу в питанні регуляторного схвалення угоди Netflix із придбання Warner Bros. Discovery за $83 млрд, яка також стикається з альтернативною пропозицією від Paramount Skydance.

Представник Білого дому, який говорив із Reuters на умовах анонімності, заперечив будь-який конфлікт інтересів. За його словами, інвестиційний портфель Трампа управляється незалежними фінансовими установами.

«Ні президент, ні члени його родини не мають можливості керувати, впливати або давати рекомендації щодо інвестицій портфеля», – заявив співрозмовник видання.

Попри це, факт придбання облігацій компаній, щодо яких президент потенційно матиме регуляторний вплив, уже викликав дискусії серед експертів із етики та корпоративного управління.

Netflix та Warner Bros. Discovery 5 грудня 2025 року оголосили про угоду, за якою Netflix має придбати Warner Bros. за $82,7 млрд. У межах домовленості кожен акціонер WBD отримає $23,25 готівкою та $4,50 в акціях Netflix за одну акцію Warner Bros. Discovery. Очікується, що угоду завершать у третьому кварталі 2026 року – після виділення підрозділу Discovery Global у окрему публічну компанію.