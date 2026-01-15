Головна Гроші Бізнес
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У середині липня 2025 року Україна подала до Єврокомісії запит на відтермінування від CBAM

Запровадження екологічних вимог без доступу до грантів і державної підтримки створює ризики деіндустріалізації та значних втрат для економіки України. Про це заявив генеральний директор Центр екології та розвитку нових технологій (ЦЕРН) Владислав Антипов, коментуючи дискусію навколо запровадження механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

За його словами, технологічна модернізація можлива, тільки якщо під неї виділені цільові кошти. Але без фінансування це перетворюється на вимогу, яку неможливо виконати.

«Якщо регулятори кажуть: дивіться, вам треба декарбонізувати свою промисловість, от вам під це фінансування, – це веде до модернізації. А якщо регулятори кажуть: вам треба декарбонізувати свою промисловість без фінансування, – то декарбонізувати її можна тільки одним чином – закрити. Немає промисловості – немає карбонового сліду», – пояснив експерт.

Він також розкритикував позицію окремих європейських інституцій щодо нібито незначного впливу CBAM на українську економіку – на його переконання, такі оцінки не враховують мультиплікативний ефект переробних галузей, зокрема металургії, цементної промисловості та виробництва добрив.

«Скорочення виробництва в одній галузі автоматично тягне за собою падіння в суміжних секторах. Це зарплати, податки і зайнятість. Тому говорити про незначний вплив CBAM – некоректно», – наголосив він.

Говорячи про джерела фінансування модернізації, Антипов зазначив: ринкові інвестиції в нинішніх умовах є малоймовірними через високі воєнні та економічні ризики. Реалістичним шляхом залишаються гранти, державна та міжнародна допомога.

«У Європейському Союзі «зелена» трансформація відбувалася не за рахунок ринкових інвестицій, а через національні та наднаціональні фонди. Для України, з її масштабами і станом економіки, можливий лише подібний підхід», – підсумував експерт.

Раніше у Європейській Бізнес Асоціації (EBA) застерегли: запропонована урядом програма із декарбонізації промисловості може не лише не забезпечити притоку «зелених» інвестицій, а й створити ризики деіндустріалізації, якщо у ньому не будуть визначені реальні джерела фінансування трансформації.

Нагадаємо, з 1 січня на території Європейського союзу почало діяти транскордонний механізм коригування вуглецевих викидів на кордоні, що запроваджує плату за вуглецевий слід імпортованих товарів під назвою CBAM. Імпортери в ЄС купуватимуть сертифікати, вартість яких дорівнює ціні викидів CO₂ при виготовленні імпортованих товарів. У середині липня 2025 року Україна подала до Єврокомісії запит на відтермінування від CBAM, але рішення досі не ухвалили

