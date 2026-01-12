Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища: серед інвесторів друг Трампа

Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах

Кабмін визначив компанію, що розроблятиме літієве родовище у Кіровоградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Пілотний проєкт з розробки корисних копалин – літієве родовище «ділянка Добра» в Кіровоградській області. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища», – йдеться у повідомленні.

До конкурсного відбору були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин.

Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів.

«Проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. Ділянка Добра є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває. Механізм УРП (угоди про розподіл продукції) дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України. Залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС також посилює міжнародну увагу до України, залучає сучасні технології видобутку і переробки, та створює додаткові безпекові гарантії для нашої країни», – додала Свириденко.

Інвестиційним партнером Techmet у проєкті є спадкоємець косметичної компанії Estée Lauder Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. Він та Трамп знайомі ще з часів навчання в коледжі.

Повідомлялося, що Україна та США готуються до підписання масштабної угоди про «процвітання», яка передбачає залучення близько $800 млрд протягом десяти років для реконструкції української економіки. Як повідомляє The Telegraph, фінальне узгодження деталей плану має відбутися під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.