Rheinmetall готовий почати будівництво заводу із виробництва снарядів в Україні

Rheinmetall та українська сторона визначилися з місцем будівництва заводу

Запуск будівництва заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні відновлено. Генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер повідомив, що місце будівництва вже визначено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Напередодні запуск заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні був відкладений. Причиною затримки стало прохання України про зміну місця будівництва. «Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу з виробництва боєприпасів. Rheinmetall виконує ці зобов'язання», – зауважив генеральний директор компанії Rheinmetall.

Проте Армін Паппергер повідомив, що це питання вже вирішено. «Хоча пошук відповідного місця був відкладений, нам його вже виділено. Щоправда, потрібно ще прояснити подальші організаційні та регуляторні питання. Ми готові розпочати будівництво об'єкта якомога швидше», – повідомив Армін Паппергер.

Нагадаємо, що один із найбільших оборонних концернів Німеччини, Rheinmetall, готується запустити в Україні виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очікується, що новий завод розпочне роботу вже у 2026 році, але наразі він стикається з певними перешкодами.

За початковим планом, підприємство мало виробляти 150 тис. боєприпасів на рік. Однак генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер підтвердив, що українська сторона зацікавлена у подвоєнні виробничих потужностей – до 300 тис. снарядів щорічно.

Також повідомлялося, що у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Після зустрічі Шмигаль повідомив, що буде виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.