Порушення з працевлаштування людей з інвалідністю: суди дедалі частіше стають на бік бізнесу

Наталія Порощук
2023 рік став рекордним за сумою присуджених стягнень

Від початку 2022 року українські суди винесли 1 992 рішення у справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. Статистика майже рівномірно розподілилася: у 995 випадках компанії зобов’язали сплатити санкції, тоді як у 997 справах Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відмовили в задоволенні позовів. Загальна сума стягнень перевищила 109,5 млн грн, а сума відмов сягнула майже 286,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільше таких рішень суди ухвалили у 2023 році – 733. У 2024 році розглянули 559 справ, у 2025-му – 452. За перші місяці 2026 року вже винесено ще 85 рішень.

Водночас саме 2023 рік став рекордним за сумою присуджених стягнень – понад 35 млн грн. На другому місці опинився 2025 рік із майже 34 млн грн. У 2026 році суди вже присудили до сплати 4,7 млн грн штрафів у справах, пов’язаних із порушеннями, допущеними у 2025 році.

Переважна більшість порушників у судовій практиці – з Харківщини: 560 рішень або понад 28% від усіх справ в Україні. Далі йдуть Черкащина – 145 рішень, Київщина – 144, Чернігівщина – 140 та Дніпропетровщина – 137.

Майже половина всіх відмов – 48% – пов’язана з тим, що роботодавець створив вакансії та вжив необхідних заходів для працевлаштування людей з інвалідністю. Ще у 29% випадків людина з інвалідністю вже була працевлаштована. Також суди нерідко ставали на бік бізнесу через недоведеність порушення або через відсутність самого обов’язку виконувати норматив.

Найбільше стягнення зафіксували у справі проти державного підприємства Украерорух. У вересні 2022 року Київський окружний адміністративний суд зобов’язав компанію сплатити 5,49 млн грн адміністративно-господарських санкцій та пені через порушення законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю. Пізніше апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Натомість рекордну суму вдалось зберегти «Енергоатому». У червні 2025 року Донецький окружний адміністративний суд відмовив Фонду у стягненні понад 213 млн грн санкцій та пені. Суд дійшов висновку, що компанія створювала робочі місця, звітувала про вакансії та вживала всіх необхідних заходів для працевлаштування людей з інвалідністю, а доказів порушень з боку підприємства Фонд не надав.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні суттєво змінився підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Зокрема, запровадилася квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю – як для приватного, так і для державного сектору.

