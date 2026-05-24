Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Балансуючий ринок загруз у боргах через неплатежі держшахт і водоканалів – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Балансуючий ринок загруз у боргах через неплатежі держшахт і водоканалів – експерт
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Значна частина боргів формується через державні шахти, водоканали та інші підприємства, які споживають електроенергію без оплати, – Харченко

Основною причиною накопичення боргів на балансуючому ринку є системні неплатежі з боку захищених споживачів, яких не можна відключати від електропостачання. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, значна частина боргів формується через державні шахти, водоканали та інші підприємства, які продовжують споживати електроенергію навіть без оплати.

«Якщо ти не законтрактував якийсь обсяг електроенергії, а тебе заборонено відключати, а це випадок з шахтою, її просто заборонено відключати, то те, що ти спожив, автоматично вважається спожитим з балансуючого ринку і саме там оформлюється як борг» – пояснив Харченко.

Він зазначив, що через таку модель неплатежі автоматично перетворюються на борги перед «Укренерго», яке є оператором балансуючого ринку. При цьому частина підприємств-боржників уже фактично не зможе повернути кошти через руйнування або окупацію.

За словами експерта, початкова ідея балансуючого ринку полягала у тому, щоб учасники оплачували додатково спожиту електроенергію за вищою ціною. Однак через масові неплатежі система фактично втратила свою ринкову логіку.

«Але оскільки в нас є ситуація, що за неї взагалі не платять, то вся ідея балансуючого ринку перетворилася на ідею боргування «Укренерго»», – наголосив Харченко.

Експерт підкреслив, що без перегляду підходів до захищених споживачів та системного вирішення проблеми неплатежів борги на балансуючому ринку продовжать зростати.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин зазначив, що на балансуючому ринку «Укренерго» заборгувало 44 млрд грн, компанії – 67 млрд грн.

Теги: Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соколовський вважає за потрібне провести реформу розрахунків із «постачальником останньої надії»
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
26 квiтня, 14:24
Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній
Негода спричинила знеструмлення у низці регіонів: яка наразі ситуація в енергосистемі
27 квiтня, 11:12
Сильний вітер пошкодив лінії електропередач
«Укренерго» повідомило про наслідки негоди для енергосистеми
28 квiтня, 10:59
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 29 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
28 квiтня, 19:08
Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
30 квiтня, 14:51
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 1 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
30 квiтня, 18:26
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 2 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
1 травня, 19:16
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 6 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
5 травня, 17:55
Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація
Масована атака на енергооб'єкти. «Укренерго» повідомило про наслідки
14 травня, 10:46

Бізнес

Балансуючий ринок загруз у боргах через неплатежі держшахт і водоканалів – експерт
Балансуючий ринок загруз у боргах через неплатежі держшахт і водоканалів – експерт
Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 
Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 
Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд
Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua