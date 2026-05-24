Балансуючий ринок загруз у боргах через неплатежі держшахт і водоканалів – експерт

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Значна частина боргів формується через державні шахти, водоканали та інші підприємства, які споживають електроенергію без оплати, – Харченко

Основною причиною накопичення боргів на балансуючому ринку є системні неплатежі з боку захищених споживачів, яких не можна відключати від електропостачання. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, значна частина боргів формується через державні шахти, водоканали та інші підприємства, які продовжують споживати електроенергію навіть без оплати.

«Якщо ти не законтрактував якийсь обсяг електроенергії, а тебе заборонено відключати, а це випадок з шахтою, її просто заборонено відключати, то те, що ти спожив, автоматично вважається спожитим з балансуючого ринку і саме там оформлюється як борг» – пояснив Харченко.

Він зазначив, що через таку модель неплатежі автоматично перетворюються на борги перед «Укренерго», яке є оператором балансуючого ринку. При цьому частина підприємств-боржників уже фактично не зможе повернути кошти через руйнування або окупацію.

За словами експерта, початкова ідея балансуючого ринку полягала у тому, щоб учасники оплачували додатково спожиту електроенергію за вищою ціною. Однак через масові неплатежі система фактично втратила свою ринкову логіку.

«Але оскільки в нас є ситуація, що за неї взагалі не платять, то вся ідея балансуючого ринку перетворилася на ідею боргування «Укренерго»», – наголосив Харченко.

Експерт підкреслив, що без перегляду підходів до захищених споживачів та системного вирішення проблеми неплатежів борги на балансуючому ринку продовжать зростати.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин зазначив, що на балансуючому ринку «Укренерго» заборгувало 44 млрд грн, компанії – 67 млрд грн.