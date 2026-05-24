Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Державні закупівлі електроенергії стають менш ефективними через кримінальні ризики для постачальників – «Професійні закупівлі»

Чинна практика публічних закупівель електроенергії вже призводить до падіння конкуренції, зменшення кількості успішних тендерів та зростання вартості закупівель для держави. Про це заявив директор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

За його словами, негативна динаміка вже помітна як у відкритих торгах, так і в «Прозоро Маркеті», через який зараз проходить близько 70% закупівель електроенергії.

«Ми бачимо, що і з використанням запиту пропозиції постачальників, і з використанням відкритих торгів, конкуренція… є чітка тенденція і динаміка зменшення конкуренції», – говорить Якубовський.

Він зазначає, що знижується і кількість успішних закупівель – дедалі частіше тендери не відбуваються з першого разу.

«Ми бачимо і по відкритих торгах, і по «Прозоро Маркету» , що успішність в цілому в закупівлях падає, тобто з першого разу закупівлі не відбувається», – пояснює він.

За словами Якубовського, паралельно ринок фіксує і зростання маржі постачальників, які змушені закладати додаткові ризики у свої цінові пропозиції.

«Ми навіть на наших закупівлях останні півроку спостерігаємо чітку динаміку і тенденцію погіршення конкуренції і збільшення маржі», – зазначає він.

Якубовський наголошує, що проблема вже напряму впливає на витрати держави, оскільки через погіршення конкуренції система закупівель втрачає ефективність.

«Ми можемо розуміти, які потенційні втрати несе держава саме за рахунок того, що впала банальна ефективність в цілому на закупівлях електричної енергії», – говорить директор ДУ «Професійні закупівлі».

За словами учасників ринку, без зміни підходів ситуація й надалі погіршуватиметься, а кількість постачальників, готових працювати з державним сектором, продовжить скорочуватися.

Раніше під час дискусії в Energy Club партнер юридичної компанії Fedotov & partners Віталій Булат заявив, що судова практика у сфері публічних закупівель електроенергії вже призводить до того, що частина постачальників відмовляється працювати з державними та комунальними замовниками.

Теги: ринок електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через житлові ваучери на ринку нерухомості зріс попит на житло економ-класу
«Розбирають, як гарячі пиріжки». Рієлтори підтверджують ажіотаж на найдешевше житло через держпрограми
Сьогодні, 15:15
Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії зменшила потребу України в аварійній допомозі – депутат
Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії зменшила потребу України в аварійній допомозі – депутат
18 травня, 17:02
Mercedes, як і інші західні виробники, стикається з падінням прибутку і зростанням конкуренції з боку китайських автовиробників
Спорткари та «геліки» в минулому? Mercedes-Benz готовий вийти на ринок оборонного виробництва
16 травня, 18:33
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 15 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
14 травня, 19:11
Головна причина сповільнення – наслідки російських атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру в умовах дуже холодної зими
Падіння ВВП – попередження Україні. Де межа виживання та який новий економічний курс? Авторська стаття
7 травня, 17:55
Український ринок фактично перетворився на майданчик для перепродажу й імпорту вживаного транспорту
Нові авто стали нішевим товаром: частка впала у сім разів за 15 років
5 травня, 19:03
Ремонтні бригади лагодять систему
Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області
4 травня, 11:23
Голова НКРЕКП Юрій Власенко
Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
29 квiтня, 18:57
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 29 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
28 квiтня, 19:08

Бізнес

Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 
Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 
Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд
Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
«Метінвест» запустив програму повернення українських студентів з-за кордону
«Метінвест» запустив програму повернення українських студентів з-за кордону

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua