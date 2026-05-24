Через правила закупівель конкуренція на тендерах електроенергії різко падає – експерт 

Державні закупівлі електроенергії стають менш ефективними через кримінальні ризики для постачальників – «Професійні закупівлі»

Чинна практика публічних закупівель електроенергії вже призводить до падіння конкуренції, зменшення кількості успішних тендерів та зростання вартості закупівель для держави. Про це заявив директор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

За його словами, негативна динаміка вже помітна як у відкритих торгах, так і в «Прозоро Маркеті», через який зараз проходить близько 70% закупівель електроенергії.

«Ми бачимо, що і з використанням запиту пропозиції постачальників, і з використанням відкритих торгів, конкуренція… є чітка тенденція і динаміка зменшення конкуренції», – говорить Якубовський.

Він зазначає, що знижується і кількість успішних закупівель – дедалі частіше тендери не відбуваються з першого разу.

«Ми бачимо і по відкритих торгах, і по «Прозоро Маркету» , що успішність в цілому в закупівлях падає, тобто з першого разу закупівлі не відбувається», – пояснює він.

За словами Якубовського, паралельно ринок фіксує і зростання маржі постачальників, які змушені закладати додаткові ризики у свої цінові пропозиції.

«Ми навіть на наших закупівлях останні півроку спостерігаємо чітку динаміку і тенденцію погіршення конкуренції і збільшення маржі», – зазначає він.

Якубовський наголошує, що проблема вже напряму впливає на витрати держави, оскільки через погіршення конкуренції система закупівель втрачає ефективність.

«Ми можемо розуміти, які потенційні втрати несе держава саме за рахунок того, що впала банальна ефективність в цілому на закупівлях електричної енергії», – говорить директор ДУ «Професійні закупівлі».

За словами учасників ринку, без зміни підходів ситуація й надалі погіршуватиметься, а кількість постачальників, готових працювати з державним сектором, продовжить скорочуватися.

Раніше під час дискусії в Energy Club партнер юридичної компанії Fedotov & partners Віталій Булат заявив, що судова практика у сфері публічних закупівель електроенергії вже призводить до того, що частина постачальників відмовляється працювати з державними та комунальними замовниками.