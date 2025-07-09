Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю
В Україні лише 16% людей з інвалідністю працевлаштовано
фото з відкритих джерел

Держава обіцяє стимулювати роботодавців активніше працевлаштовувати людей з інвалідністю

З 1 січня 2026 року в Україні суттєво зміниться підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Про це пише «Главком» з посиланням на інформацію Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що Мінсоцполітики напрацювало зміни до законодавства, завдяки яким у людей з інвалідністю буде більше можливостей для інтеграції та адаптації на ринку праці. Також анонсовані стимули для роботодавців активніше працевлаштовувати людей з інвалідністю.

Що зміниться для людей з інвалідністю та роботодавців

  • запроваджується квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю – як для приватного, так і для державного сектору;
  • новий підхід до виконання квоти: стимулювання замість штрафів, можливість компенсувати часткову зайнятість або створити доступне робоче місце;
  • скасовуються застарілі заборони на види робіт – дозволено працевлаштування на ту діяльність, яка не шкодить здоров’ю або безпеці людини з інвалідністю та оточуючим;
  • запроваджується соціальний супровід при працевлаштуванні – як для самої людини з інвалідністю, так і для роботодавця.

«В Україні лише 16% людей з інвалідністю працевлаштовано, у країнах ЄС цей показник набагато вищий – від 50 до 70%. Ми змінюємо цей підхід. Водночас нашою метою є не формальне виконання квот, а реальна якісна зайнятість. Люди з інвалідністю мають жити гідно, з можливістю працювати та бути частиною економіки країни», – прокоментував заступник міністра соціальної політики України Володимир Василенко.

Нагадаємо, «Главком» писав, що в Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. З 1 квітня 2025 року обов’язковий повторний огляд повинні пройти громадяни, яким інвалідність була встановлена ще до впровадження нової системи та які з поважних причин не пройшли повторного огляду вчасно.

Теги: праця робота Міністерство соціальної політики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

На Сумщині військовий вкрав БТР та поїхав на ньому додому до Полтавщини
На Сумщині військовий вкрав БТР та поїхав на ньому додому до Полтавщини
З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю
З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю
Рівень бідності в Україні суттєво перевищує показники інших країн – Мінсоцполітики
Рівень бідності в Україні суттєво перевищує показники інших країн – Мінсоцполітики
Жінка підірвалася на вибухівці біля кордону з РФ, збираючи гриби
Жінка підірвалася на вибухівці біля кордону з РФ, збираючи гриби
Журналіст та політв’язень Сергій Цигіпа близько місяця голодує у колонії РФ
Журналіст та політв’язень Сергій Цигіпа близько місяця голодує у колонії РФ
Поліг на Київщині у перший місяць війни. Згадаймо 21-річного Романа Свянтка
Поліг на Київщині у перший місяць війни. Згадаймо 21-річного Романа Свянтка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
45K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
16K
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5922
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua