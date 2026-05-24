У Києві власник кафе після російської атаки пригощав містян кавою через вибиті вікна

Підприємець Євген розчулив мережу

Киянин Євген лише вчора відсвяткував відкриття кав’ярні на Подолі біля Музею Чорнобиля, а вже вночі його заклад постраждав від атаки росіян. Однак підприємця це не зупинило, уранці він пригощав усіх кавою через розбиті вікна, а його мати пропонувала охочим солодощі. Як інформує «Главком», про це розповів Ярослав Ємельяненко.

«Так живе український бізнес. Вони підтримують нас, підтримайте їх, будь ласка їх. Ресторан Hogo, Спаська, 6», – написав Ярослав Ємельяненко.

Учинок підприємця розчулив киян. У коментарях до публікації вони бажають Євгену сил, а його бізнесу – процвітання.

«Ці неймовірні і незламні люди»; «Дякую вам, дорогі наші українці! Ви – найкращі!»; «Найкращі люди у найкращій країні! Чому ж у нас доля така тяжка? Чому той клятий москаль вчепився, як чума, в Україну і ніяк не дасть нам жити?!»; «Мабуть в ці жахливі моменти народжується щось духовне, більше за матеріальне...Все буде Україна!», – пишуть користувачі в мережі.

Нагадаємо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».