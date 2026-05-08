Китай випустив на вулиці міст роботів-андроїдів: що вони робитимуть (відео)

Людиноподібні роботи допомагають поліції регулювати дорожній рух

Китайське місто Уху (провінція Аньхой) здійснило технологічний прорив у сфері громадської безпеки. На вулиці міста вивели 110 нових роботизованих «дорожніх агентів», які допомагають поліції керувати трафіком. Як повідомляє видання Libertatea, техніка була передана місцевій поліції компанією, що входить до складу відомого автовиробника Chery Group, інформує «Главком».

Повідомляється, що роботи офіційно заступили на службу після успішного проходження тривалих випробувань. Тепер проєкт масштабували на все місто з населенням понад 3,2 млн людей.

Роботи-гуманоїди мають форму китайської дорожньої поліції та встановлені на спеціальні мобільні платформи.

Функції: Вони подають водіям стандартизовані сигнали руками, регулюють потоки машин та озвучують нагадування про правила дорожнього руху.

Вони подають водіям стандартизовані сигнали руками, регулюють потоки машин та озвучують нагадування про правила дорожнього руху. Взаємодія: Машини працюють пліч-о-пліч з офіцерами-людьми.

Машини працюють пліч-о-пліч з офіцерами-людьми. Спеціалізація: Наразі гуманоїди виконують рутинні завдання, що повторюються. Це дозволяє поліціянтам зосередитися на складніших викликах та правозастосуванні, тоді як роботи беруть на себе монотонну роботу на перехрестях.

Розробники зазначають, що впровадження таких технологій значно знижує навантаження на особовий склад та мінімізує ризики для життя поліціянтів у зонах з інтенсивним рухом.

«Главком» писав, що Китай зробив рішучий крок у майбутнє, запустивши перше у світі повністю автоматизоване підприємство з масового виробництва людиноподібних роботів. Швидкість конвеєра вражає: новий «залізний робітник» сходить з лінії кожні пів години. Також зазначається, що новий завод може виготовляти до 10 000 роботів на рік.

До слова, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час закритої зустрічі зі студентами представив амбітне бачення трансформації українського війська. Головний акцент – масштабна роботизація передової та відмова від радянської моделі управління. Андрій Білецький переконаний, що технологізація – це не просто тренд, а єдиний шлях до збереження життів українських захисників. Він поставив перед своїм корпусом конкретну ціль на 2026 рік.