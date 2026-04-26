Працівник ЧАЕС розповів, як радянська влада оплачувала роботу на станції після катастрофи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Працівник ЧАЕС розповів, як радянська влада оплачувала роботу на станції після катастрофи
ЧАЕС працювала як енергетичний об’єкт ще 14 років після аварії
фото: glavcom.ua

Люди працювали вахтами і жили у тимчасових містечках

Із нагоди 40-х роковин з дня трагедії на Чорнобильній АЕС «Главком» поспілкувався з очевидцем тих подій, працівником станції Володимиром Свергуном. В інтерв’ю виданню він пригадав, що після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції робота на об’єкті не зупинилася – співробітники поверталися до виконання обов’язків, часто не до кінця усвідомлюючи рівень небезпеки.

Уже у травні 1986 року частину персоналу почали залучати до роботи. Сам Володимир повернувся на станцію після відпустки 1 червня і працював на третьому енергоблоці, який продовжував функціонувати.

Працівники жили у тимчасових умовах – спочатку на теплоходах, згодом у спеціально облаштованих містечках. До станції їх доставляли окремим транспортом, а робота відбувалася за вахтовим принципом: 15 днів на об’єкті, 15 – вдома.

Попри ризики, оплата праці була значною – до двох тисяч рублів на місяць, що за тодішніми мірками це був великий заробіток.

Працівників забезпечували засобами захисту — комбінезонами, масками та дозиметрами. Однак, як зазначає очевидець, далеко не всі серйозно ставилися до небезпеки радіації. «Багато хто не усвідомлював, що це таке», – каже очевидець.

Жодних протестів чи відмов працювати не було – персонал виконував поставлені завдання, каже Свергун. Водночас до ліквідаційних робіт залучали й військових, зокрема молодих строковиків, які не завжди розуміли наслідки опромінення.

«Їм кажуть: одягни захист... А вони: навіщо, тут же нічого немає, ні запаху, нічого. Юний офіцер пояснює, що запаху не буде, але потім захворієш… Кинули дітей туди, які не розуміли, на що йдуть», – розповідає колишній працівник ЧАЕС.

Окремо він згадав і шахтарів, які прокладали тунель під зруйнованим четвертим енергоблоком, щоб запобігти подальшому поширенню радіації. Їм також платили високі зарплати, однак багато з них згодом тяжко захворіли.

Попри катастрофу, Чорнобильська АЕС продовжувала працювати як енергетичний об’єкт ще протягом 14 років.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції. 

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.

