Рекордні ціни на овочі і фрукти. Що і скільки коштує у Туреччині

Найбільше за останній рік у Туреччині піднялись ціни на помідори, цибулю та картоплю

Незважаючи на потужну економічну кризу та наслідки великого землетрусу на початку року Туреччина продовжує нарощувати експорт овочів та фруктів. Згідно із даними Асоціації експортерів свіжих фруктів та овочів обсяг експорту свіжих фруктів та овочів із Туреччини у першому півріччі 2023 року зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до $1,7 млрд. При цьому основною країною-покупцем залишається агресор Росія. До трійки основних імпортерів увійшли також Румунія та Німеччина.

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Втім, рекорди на закордонній арені аж ніяк не радують громадян Туреччини. Як пояснюють продавці у магазинах, цінники вони змінюють чи не щодня, адже інфляція призвела до того, що вартість овочів та фруктів сягла рекордоного рівня, і це у розпал сезону. Турки нарікають, що ціни за рік зросли щонайменше на 30-50%. А 27 липня Центральний банк Туреччини погіршив прогноз щодо інфляції на 2023 рік – з 22,3% до 58%

Кореспондентка «Главкому» спеціально пройшлась магазинами турецького Стамбулу, аби побачити чи дійсно це так, і порівняти ціни*.

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Картопля

Ціна картоплі нового врожаю у магазинах Стамбулу варіюється у межах від 15 до 20 турецьких лір за кілограм (20-27 грн/кг), залежно від сорту та величини бульби. При цьому, ще рік тому картопля у середньому була на 50% дешевшою.

Цибуля ріпчаста

Середня ціна цибулі ріпчастої на прилавках сягає 14-15 турецьких лір за кілограм (19-20,5 грн/кг). При цьому на ринках ціна може бути дешевше на 1-2 турецькі ліри, але тільки якщо взяти дрібним гуртом – від трьох кілограмів. Ще минулого року вона коштувала як мінімум на 60% дешевше.

Морква

Ціна митої моркви нового врожаю у супермаркетах стартує від 14 турецьких лір (19 грн/кг) та вище. А минулого року, у цей же час, вона коштувала 8-9 (11-12,3 грн/кг) турецьких лір.

Огірки

Огірки гладкі тепличні у магазинах Стамбула можна купити у середньому за 15 турецьких лір за кілограм, при цьому на базарі вони обійдуться, як не дивно дорожче – у середньому 16-17 турецьких лір (21,8- 23 грн/кг). Огірки гладкі грунтові дрібного розміру можна придбати за ціною від 17 турецьких лір (23 грн/кг). Тоді як минулого року, у цей же період, ціни на огірки стартували від 10 турецьких лір (13 грн/кг).

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Помідори

Чи не найбільше за останній рік зросла ціна на помідори. Помідори сорту сливка обійдуться покупцям у Стамбулі від 12 до 15 турецьких лір (16,3-20 грн/кг) за кілограм (минулого року у цей же період вони кошували 5-6 турецьких лір), рожеві – 33-40 турецьких лір за кілограм (45-54 грн/кг), а тепличні – 22-28 лір за кілограм (30-38 грн/кг).

Кабачки

Цікава ситуація склалась цьогоріч із кабачками, вони однозначно подорожчали, і до того урожай їх не великий і часто їх немає у супермаркеті. Кабачки свіжі у Туреччині коштуть 15-25 лір (20-34 грн/кг) за кілограм залежно від супермаркету. Найдевші, зафіксовані кореспонденткою «Главкому», коштували 13,99 лір (19 грн/кг), але тільки тому, що у магазині була на них акція.

Перці

У Туреччині росте велика кількість різних сортів перцю, тож ціни на нього різняться. За звичний нам червоний болгарський доведеться викласти понад 35 турецьких лір за кілограм (48 грн/кг), зелений солодкий коштуватиме у середньому 38 турецьких лір (51 грн/кг), зелений гострий – 40 турецьких лір (54,6 грн/кг).

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Кавуни та дині

Дині, що вирощені у Туреччині, ананасні обійдуться від 25 турецьких лір (34 грн/кг), а довгі «узбецькі» від 17 турецьких лір за кілограм (23 грн/кг).

Кавуни найдешевші із зафіксованих коштували 11,95 турецьких лір (16,3 грн/кг, а безкісточкові «Главкому» 22 турецькі лри (31,4 грн/кг).

*Всі ціни зафіксовані станом на 9 серпня 2023 року.

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Нагадаємо, середня вартість огірків у столиці України становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча.