Реформа промислового забруднення потребує переходного періоду – директор Асоціації виробників феросплавів

Наразі підприємства перебувають у кризовому стані і не можуть дозволити собі значні інвестиції у обладнання

Мають бути відпрацьовані механізми державного фінансування екологічної реформи, як це відбувалося у Європі

Реформа промислового забруднення, яку наразі розглядає влада, потребує серйозного обговорення з бізнесом, адже наразі підприємства перебувають у кризовому стані і не можуть дозволити собі значні інвестиції у обладнання. Про це розповів Виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев, коментуючи постанову Міндовкілля щодо запровадження автоматичних систем контролю викидів.

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«На сьогоднішній день підприємства не можуть собі дозволити таку автоматику. Тому всі надали спільне заперечення щодо цієї ініціативи – адже це дуже серйозні витрати. Галузям потрібен перехідний період, а не просто рішення, після якого все має запрацювати автоматично», – підкреслив експерт.

Він зауважив: такі рішення не повинні запроваджуватися просто постановами, адже це порушує норми українського законодавства. Крім того, мають бути відпрацьовані механізми державного фінансування екологічної реформи, як це відбувалося у Європі.

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«По-перше, спочатку має бути ухвалений закон, після якого можуть бути розглянуті підзаконні акти – накази та постанови. Крім того, у Європі всі ці рішення ухвалювалися спільно з владою та за участю державного фінансування, тоді як в Україні ці витрати лягають цілком на плечі бізнесу. І це також має бути предметом серйозного обговорення», – резюмував Кудрявцев.

Раніше Європейська бізнес асоціація заявила, що законопроєкт №6004-д щодо контролю сфері контролю промислового забруднення має бути доопрацьовано, а діалог між бізнесом та владою – продовжено, адже проєкт все ще містить ряд двозначностей, які у тому числі порушують європейські норми. Крім того, проєкт не враховує кризовий стан промисловості та не передбачає перехідний період, який необхідний українським компаніям для відновлення.