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Реформа промислового забруднення потребує переходного періоду – директор Асоціації виробників феросплавів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Реформа промислового забруднення потребує переходного періоду – директор Асоціації виробників феросплавів
Наразі підприємства перебувають у кризовому стані і не можуть дозволити собі значні інвестиції у обладнання
фото з відкритих джерел

Мають бути відпрацьовані механізми державного фінансування екологічної реформи, як це відбувалося у Європі

Реформа промислового забруднення, яку наразі розглядає влада, потребує серйозного обговорення з бізнесом, адже наразі підприємства перебувають у кризовому стані і не можуть дозволити собі значні інвестиції у обладнання. Про це розповів Виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев, коментуючи постанову Міндовкілля щодо запровадження автоматичних систем контролю викидів. 

«На сьогоднішній день підприємства не можуть собі дозволити таку автоматику. Тому всі надали спільне заперечення щодо цієї ініціативи – адже це дуже серйозні витрати. Галузям потрібен перехідний період, а не просто рішення, після якого все має запрацювати автоматично», – підкреслив експерт.

Він зауважив: такі рішення не повинні запроваджуватися просто постановами, адже це порушує норми українського законодавства. Крім того, мають бути відпрацьовані механізми державного фінансування екологічної реформи, як це відбувалося у Європі.

«По-перше, спочатку має бути ухвалений закон, після якого можуть бути розглянуті підзаконні акти – накази та постанови. Крім того, у Європі всі ці рішення ухвалювалися спільно з владою та за участю державного фінансування, тоді як в Україні ці витрати лягають цілком на плечі бізнесу. І це також має бути предметом серйозного обговорення», – резюмував Кудрявцев.

Раніше Європейська бізнес асоціація заявила, що законопроєкт №6004-д щодо контролю сфері контролю промислового забруднення має бути доопрацьовано, а діалог між бізнесом та владою – продовжено, адже проєкт все ще містить ряд двозначностей, які у тому числі порушують європейські норми. Крім того, проєкт не враховує кризовий стан промисловості та не передбачає перехідний період, який необхідний українським компаніям для відновлення.

Теги: інвестиції бізнес закон фінансування влада

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